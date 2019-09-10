Перша жертва анексії Криму: хто закатував активіста Решата Аметова за одиночний пікет

Першою жертвою анексії півострова Російською Федерацією став Решат Аметов. У березні 2014-го року він вийшов на одиночний пікет проти окупації Криму, звідки був викрадений. Його тіло знайшли через 2 тижні з ознаками насильницької смерті.

Решата Аметова викрали двоє учасників незаконного збройного формування під назвою "самооборона Криму". Встановлено імена замовника та виконавців – їх оголошено в міжнародний розшук, повідомляє пресслужба прокуратури АР Крим.

Читайте також: ФСБ Росії затримала на межі з Кримом двох українців, – ЗМІ

Викрадення Аметова здійснювалось під керівництвом колишнього військовослужбовця-пенсіонера Збройних сил Російської Федерації С., ім'я якого не розголошують. Організатор проходив військову службу в 76-й Повітрянодесантній дивізії та у 728-му окремому батальйоні зв’язку Збройних Сил Російської Федерації.

Після скоєного злочину, чоловік покинув територію АР Крим та воював разом з проросійськими бойовиками на боці "ДНР".

В квітні 2014-го року він організував викрадення трьох офіцерів спецпідрозділу Служби Безпеки України "Альфа".

Що трапилось у березні 2014-го року

3 березня 2015-го року 38-річний Решат Аметов вийшов на мирний одиночний пікет до будівлі Ради міністрів у Сімферополі. Решат пів години стояв без плакатів та мовчав. Проте згодом під'їхала автівка "Chevrolet Lacetti", скрутила чоловіка та відвезла його у невідомому напрямку.

15 березня Решата Аметова знайшли мертвим. Голова Решата була обмотана скотчем, на тілі були численні сліди тортур, а поруч лежали наручники.

Як повідомляє прокуратура АР Крим, активіста відвезли до штабу незаконного угрупування "самооборона Криму". Саме там його мобільний телефон працював востаннє.

У 2017-му році Решату Аметову посмертно надали звання Героя України.

Момент викрадення Решата Аметова у Сімферополі: відео