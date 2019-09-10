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      Перша жертва анексії Криму: хто закатував активіста Решата Аметова за одиночний пікет

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      Хто організував вбивство Решата Аметова
      Хто організував вбивство Решата Аметова / Крим.Реалії

      Першою жертвою анексії півострова Російською Федерацією став Решат Аметов. У березні 2014-го року він вийшов на одиночний пікет проти окупації Криму, звідки був викрадений. Його тіло знайшли через 2 тижні з ознаками насильницької смерті.

      Решата Аметова викрали двоє учасників незаконного збройного формування під назвою "самооборона Криму". Встановлено імена замовника та виконавців – їх оголошено в міжнародний розшук, повідомляє пресслужба прокуратури АР Крим.

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      Викрадення Аметова здійснювалось під керівництвом колишнього військовослужбовця-пенсіонера Збройних сил Російської Федерації С., ім'я якого не розголошують. Організатор проходив військову службу в 76-й Повітрянодесантній дивізії та у 728-му окремому батальйоні зв’язку Збройних Сил Російської Федерації. 

      Після скоєного злочину, чоловік покинув територію АР Крим та воював разом з проросійськими бойовиками на боці "ДНР".

      В квітні 2014-го року він організував викрадення трьох офіцерів спецпідрозділу Служби Безпеки України "Альфа".

      Що трапилось у березні 2014-го року

      3 березня 2015-го року 38-річний Решат Аметов вийшов на мирний одиночний пікет до будівлі Ради міністрів у Сімферополі. Решат пів години стояв без плакатів та мовчав. Проте згодом під'їхала автівка "Chevrolet Lacetti", скрутила чоловіка та відвезла його у невідомому напрямку.

      15 березня Решата Аметова знайшли мертвим. Голова Решата була обмотана скотчем, на тілі були численні сліди тортур, а поруч лежали наручники. 

      Як повідомляє прокуратура АР Крим, активіста відвезли до штабу незаконного угрупування "самооборона Криму". Саме там його мобільний телефон працював востаннє. 

      У 2017-му році Решату Аметову посмертно надали звання Героя України. 

      Момент викрадення Решата Аметова у Сімферополі: відео

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      Теги: Анексія Криму Новини Криму Кримінальні новини Кримінал Кримські татари Вбивство
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