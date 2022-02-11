В то время как вторую дозу – 30 641 человек, дополнительную – 469 человек. Бустерной дозой привили 20 319 человек.

Внимание В Украине снова более 41 тысячи больных COVID-19 за сутки

Прививка проводилась 1016 мобильными бригадами по иммунизации, 3205 пунктами прививки и 426 центрами вакцинации населения.

Использовали следующие препараты:

Pfizer (Comirnaty) – 54 016 прививок,

Sinovac (CoronaVac) – 13 096,

Moderna – 4 241,

AstraZeneca – 902.

Подчеркнем! Эксперты прогнозируют, что эпидемия коронавируса может закончиться и стать эндемичной (чтобы инфекционная болезнь была эндемичной, в среднем каждый больной человек, должен передать ее одному одному человеку) в Украине аж в 2023 году – на год позже, чем в ЕС. Все из-за низкого темпа вакцинации населения.



Аналитики считают, что для Украины в 2022 году основным способом получения иммунитета от коронавируса будет не вакцинация, а естественный перенос болезни.

Общие темпы вакцинации

С начала вакцинальной кампании привили 15 541 413 человек, из них:

получили первую дозу – 15 541 411 человек;

две дозы – 14 900 578 человек;

дополнительную – 22 628 человек;

бустерную дозу – 532 850 человек.



В общей сложности провели 30 997 467 прививок.