Тоді як другу дозу – 30 641 людина, додаткову – 469 людей. Натомість бустерною дозою щепили 20 319 людей.

Увага В Україні знову понад 41 тисяча хворих на COVID-19 за добу

Щеплення проводилось 1 016 мобільними бригадами з імунізації, 3 205 пунктами щеплення та 426 центрами вакцинації населення.

Використовували такі препарати:

Pfizer (Comirnaty) – 54 016 щеплень,

Sinovac (CoronaVac) – 13 096,

Moderna – 4 241,

AstraZeneca – 902.

Наголосимо! Експерти прогнозують, що епідемія коронавірусу може закінчитись та стати ендемічною (щоб інфекційна хвороба була ендемічною, у середньому кожна людина, хвора на неї, повинна передати її до однієї іншої людини) в Україні аж у 2023 році – на рік пізніше, ніж у ЄС. Все через низький темп вакцинації населення.



Аналітики вважають, що для України у 2022 році основним способом отримання імунітету проти коронавірусу буде не вакцинація, а природне перенесення хвороби.

Загальні темпи вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 541 413 людей, з них:

отримали першу дозу – 15 541 411 людей;

дві дози – 14 900 578 людей;

додаткову – 22 628 людей;

бустерну дозу – 532 850 людей.

Загалом провели 30 997 467 щеплень.