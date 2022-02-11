Тоді як другу дозу – 30 641 людина, додаткову – 469 людей. Натомість бустерною дозою щепили 20 319 людей.

Увага В Україні знову понад 41 тисяча хворих на COVID-19 за добу

Щеплення проводилось 1 016 мобільними бригадами з імунізації, 3 205 пунктами щеплення та 426 центрами вакцинації населення.

Використовували такі препарати:

  • Pfizer (Comirnaty) – 54 016 щеплень,
  • Sinovac (CoronaVac) – 13 096,
  • Moderna – 4 241,
  • AstraZeneca – 902.

Загальні темпи вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 541 413 людей, з них:

  • отримали першу дозу – 15 541 411 людей;
  • дві дози – 14 900 578 людей;
  • додаткову – 22 628 людей;
  • бустерну дозу – 532 850 людей.

Загалом провели 30 997 467 щеплень.

Бустерна дозаЩо відомо про "бустерну" вакцину / Інфографіка 24 каналу