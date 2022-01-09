Как правильно родителям выстроить отношения с детьми – сайту 24 канала объяснила образовательная психолог, член Американской психологической ассоциации, специалист по психическому здоровью Ани Леонила Иоселиани.

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Авторитет родителей

У нас должен быть авторитет. Авторитет и уважение – все, что у нас есть. Мы слушаемся родителей не потому, что боимся, а потому, что их уважаем. Моя мама не должна быть моей лучшей подругой. Она должна быть мамой. Человеком, к которому я могу прийти за помощью, поддержкой и защитой. Ани Леонила Иоселиани Психолог, член Американской психологической ассоциации, специалист по психическому здоровью

По ее словам, дружить с детьми можно, когда ребенку уже 40 лет, а ее родители достигли того возраста, когда можно круто провести время за общением с этим взрослым человеком.

Но дружить с десятилетней девочкой или мальчиком абсолютно противопоказано. Вы – прежде всего мама. У вас есть функции, которые вы должны выполнять. В первую очередь, вы должны защищать,

– подчеркнула специалист.

По словам психолога, дружить с ребенком можно, когда ему уже 40 лет / Фото Pixabay

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Функция родителей

Главная роль родителей – воспитать детей, подготовить их к самостоятельной жизни, в которой они смогут нормально функционировать. Для этого нужны уважение, авторитет и распределение ответственности. Есть сугубо родительские функции, которые не касаются детей.

Мы можем ребенку сказать: "Твоя ответственность дома – помыть посуду и вынести мусор". Это нормально. Не нормально, когда женщина сидит и обсуждает с ребенком: "Блин, у меня в этом месяце не хватает денег на жизнь и я не знаю, у кого можно одолжить",

– объяснила психолог.

Ребенка не нужно посвящать в проблемы взрослых / Фото Pixabay

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Расставание

Еще одна тема, которая не касается детей – развод.

Нужно объяснить ребенку, почему мы расстаемся, но не надо говорить: "Вот какой у тебя плохой папа" или "Какая у тебя плохая мама". Это наша проблема, наше решение, о котором мы не спрашиваем разрешения у ребенка. Мы – родители, мы имеем родительские функции, которые не разделяем ни с кем,

– отметила психолог.

По ее словам, важно с уважением относиться к своему ребенку и помнить, что он – отдельная личность. Мы должны уважать его потребности, его мнение, то есть принимать таким, как он есть.

Ребенок должен чувствовать, что его любят и принимают таким, как он есть / Фото Pixabay

И можем направить эту любовь в конструктивном направлении правильным вещам,

– подытожила Ани Леонила Иоселиани.

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