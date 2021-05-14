Петр Порошенко пытается продавать своему избирателю свой образ как величайшего поборника российской власти. Вообще Порошенко любит держать электорат "Европейской солидарности" в информационном вакууме.

Порошенко та Блінкен

Наприклад, коли Київ відвідав державний секретар США Ентоні Блінкен, Порошенко на всіх своїх соціальних платформах проілюстрував це знімком 6-річної давнини, де ще тодішній президент Порошенко спілкується з чиновником Блінкеном під час його візиту в Київ.

Интересно Семейный секрет Медведчука: почему кум Путина проигнорировал флешмоб "Бессмертный полк" от ОПЗЖ

У виборця могло скластися враження, що і цього разу Порошенко і Блінкен мали особисту зустріч. Хоча насправді Порошенко сидів поряд з іншими керівниками фракцій на груповій зустрічі, а Блінкен був навпроти спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Метою цього було посіяти в очах електорату "Європейської солідарності" віру про широкі обійми, якими американці зустрічають Порошенка. Що, насправді, не так.

Йому не довіряють в адміністрації Байдена, адже вважають, що Порошенко санкціонував нападки свого генпрокурора Юрія Луценка проти сина Байдена Хантера та посла Йованович в 2019 році.

Порошенко боявся йти на прямий ефір

Так само Порошенко злякався і не показував у прямому ефірі на своїх телеканалах брифінг генпрокурора Венедіктової та глави Служби безпеки України Баканова щодо справи проти Медведчука за державну зраду.

Порошенко боявся, що силовики щось скажуть і про його роль, а він в режимі прямого ефіру не зможе заблокувати цю інформацію. Причини переживати для Порошенка є, адже він викликався на допит до СБУ по справі Медведчука, але проігнорував це.



Медведчук і Порошенко мають спільне минуле / Фото ТАСС

Кримінальне провадження проти Віктора Медведчука за державну зраду змушує колишнього президента почуватися дуже невпевнено. "Снаряди політичного компромату" вибухають все ближче та ближче до нього.

Удар по агентурі Порошенка

Зв'язки Порошенка та Медведчука стають очевидними все більшій кількості людей. В той день, коли Печерський суд обирав Медведчуку запобіжний захід у справі про державну зраду, українські спецслужби завдали ще одного удару по його агентурі впливу в Україні.

В інтернеті опублікували розмову між Медведчуком і керівником протоколу президента Росії Володимиром Островенком. Тут Медведчук буквально просить передати Путіну, що він як посередник з Порошенком може за домовленістю організувати, щоб потрібних людей виключили, або включили в санкційні списки України проти росіян.

Актуально Будет обратная реакция от Кремля, – Рябошапка о заявлении Путина из-за Медведчука

Цитата Медведчука керівнику протоколу Путіна: "Передай, будь ласка, керівнику. Я сьогодні був вдень, усе передав, усе, що ми домовлялися. Він говорить, що ось щодо цих, щодо санкцій, то є готовність до редагування".

Постійний контакт олігархів

Фактично ця розмова підтверджує, що Медведчук і Порошенко перебували на постійному зв'язку та погоджували свої дії. Всі ці записи за участю Медведчука з російськими чиновниками були зроблені в часи правління Порошенка, в 2014 – 2015 роках, і спецслужби мали про це доповідати, зокрема про розмови:

з радником Путіна Владиславом Сурковим;

з керівником компанії "Транснефть" Миколою Токарєвим;

з ватажком терористів Денисом Пушиліним.

Він не лише не дав їм жодного ходу, чим прикривав його діяльність – президент Порошенко заохочував Медведчука до політичної та бізнес-діяльності. Кум Путіна уже після того, як було зроблено записи, продовжував простати активами в Україні.

Так, підконтрольний Порошенку Антимонопольний комітет дав дозвіл Медведчуку оформити на "своїх" людей мережу заправок "Глуско" та легендарну дизельну трубу "ПрикарпатЗахідТранс". Завдяки цьому вони стали контролювати половину ринку дизельного палива в Україні.

Читайте больше Свежий рейтинг Forbes: Ахметов обогател, а Порошенко выпал из пятерки

Так само суддя Ярослава Гудзенко, яка це зробила, на подяку від Порошенка в останні дні правління отримала пожиттєву посаду. Контрольована Порошенком телевізійна Нацрада зберегла за каналом "112-Україна" Медведчука цифрову ліцензію, попри очевидні порушення.

Спільний шлях Порошенка і Медведчука

Порошенко і Медведчук почали спільний шлях в політиці в 1998 році, коли вони одночасно балотувалися до Верховної Ради за списком однієї партії – "Соціал-демократичної об'єднаної".

В історії Порошенка був ще один момент, про який він не любить згадувати. Однак він може розкрити справжню скриньку Пандори про його стосунки з росіянами. Багато хто свого часу не звернув увагу на цю новину, але у 2007 році Росія наклала на Порошенко санкції.



Завдяки Медведчуку Порошенко зміг їздити в Росію / Фото ЕРА

Протягом наступних 2 днів ні сам Петро Порошенко, ні МЗС України, ні зовнішньополітичне відомство Росії цю інформацію не коментували. Тим часом факт того, що Порошенку заборонили в'їзд на територію Росії, підтвердило високопоставлене джерело.

Медведчук допоміг Порошенку в Росії

Порошенко дуже нервував через це. У нього в Росії був бізнес, а з огляду на специфіку цієї країни, розвивати його без особистих контактів з місцевою владою було дуже складно. Іншими словами, Липецька фабрика без його приїздів могла стати мішенню для рейдерів.

Потім Порошенко раптом вдалося розв'язати питання і санкції з нього зняли. Медведчук міг легко включати та виключати з санкційних списків на території Росії.

За те, що в минулому скликанні парламенту частина "Опозиційного блоку" відмовилася вступати в "Опозиційну платформу – За життя", кум Путіна ввів проти цих людей санкції.

Тому, хто допоміг Порошенку зняти санкції в Росії, він так жодного разу і не прокоментував. Це тема, яка ставить лідера "Європейської солідарності" в дуже незручне становище. За Порошенка тоді поклопотав перед Путіним Московський патріархат.

Читайте также Не только Порошенко: кто из украинских политиков имеет дело с оффшорами

Як Порошенко відплатив Медведчуку

ЗМІ писали, що в олігарха і в останнього посла Росії в Україні Михайла Зурабов "приятельські відносини". Порошенко з самого початку виступав за кандидатуру Зурабова. Наприклад, він відстоював її в розмові з американським послом Джоном Теффтом, запевняючи американців, що з Зурабовим можна мати справу і він зручний для України.



Порошенко підтримав Зубарова за наказом Росії / Фото "Української правди"

Призначення Зурабова сталося через 2 роки після проблем, які виникли в Порошенка в Росії, коли його внесли в чорний список. Обставини виключення з цього списку він так ніколи і не пояснив.

Порошенко має давно усталені та стабільні відносини не лише з Медведчуком чи російськими дипломатами та пропагандистами, але абсолютно непрозору історію зняття з себе російських санкцій 15 років тому.

Це питання буде його переслідувати завжди: чи не Медведчук повернув йому статус в'їзного до Росії і що за це він пообіцяв та виконав навзаєм.