Медиа распространили информацию, что во время прочесывания леса правоохранители раскрыли другое преступление. В лесу якобы нашли тело повешенного мальчика, пропавшего несколько месяцев назад во время велопрогулки.
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Отмечали, что проводят судебно-медицинскую экспертизу найденного тела. Правоохранители якобы рассматривали такие версии как самоубийство или насильственная смерть.
В полиции говорят о фейке
В полиции 24 каналу рассказали, что новость – фейк. Тело человека нашли в совершенно другом месте, с Шефиром не связанным.
Тему самоубийства действительно проверяют.
Покушение на Шефира: что известно
- Утром 22 сентября между селами Круглик и Ходосовка неизвестные обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира.
- Сам он не пострадал, однако 3 пули попали в его водителя, который был за рулем. Его прооперировали. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.
- Всего в машину выпустили очередь из более 10 пуль.
- Советник председателя ОП Михаил Подоляк заявил, что покушение можно считать террористическим актом. Зеленский убежден, что это давление на него и реакция на реальные изменения в государстве.
- Полиция рассматривает такие версии инцидента: покушение, чтобы давить на руководство государства, дестабилизация политической ситуации.