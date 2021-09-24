Медіа розповсюдили інформацію, що під час прочісування лісу правоохоронці розкрили інший злочин. У лісі буцімто знайшли тіло повішеного хлопця, що зник кілька місяців тому під час велопрогулянки.

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Зазначали, що проводять судово-медичну експертизу знайденого тіла. Правоохоронці нібито розглядали такі версії як самогубство або насильницька смерть.

У поліції кажуть про фейк

У поліції 24 каналу розповіли, що новина – фейк. Тіло людини знайшли у зовсім іншому місці, яке з Шефіром не пов'язане.

Тему самогубства справді перевіряють.

Замах на Шефіра: що відомо