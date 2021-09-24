Медіа розповсюдили інформацію, що під час прочісування лісу правоохоронці розкрили інший злочин. У лісі буцімто знайшли тіло повішеного хлопця, що зник кілька місяців тому під час велопрогулянки.
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Зазначали, що проводять судово-медичну експертизу знайденого тіла. Правоохоронці нібито розглядали такі версії як самогубство або насильницька смерть.
У поліції кажуть про фейк
У поліції 24 каналу розповіли, що новина – фейк. Тіло людини знайшли у зовсім іншому місці, яке з Шефіром не пов'язане.
Тему самогубства справді перевіряють.
Замах на Шефіра: що відомо
- Вранці 22 вересня між селами Круглик і Ходосівка невідомі обстріляли авто першого помічника президента Сергія Шефіра.
- Сам він не постраждав, однак 3 кулі потрапили у його водія, який був за кермом. Його прооперували. Наразі життю чоловіка нічого не загрожує.
- Загалом в автівку пустили чергу з понад 10 куль.
- Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що замах можна вважати терористичним актом. Зеленський переконаний, що це тиск на нього та реакція на реальні зміни в державі.
- Поліція розглядає такі версії інциденту: замах, щоб тиснути на керівництво держави, дестабілізація політичної ситуації.