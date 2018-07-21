Полиция взялась за дело собаки, с которой заживо снимали шкуру

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти собаки, которую нашли с содранной шкурой.

Об этом сообщает "Общественное радио" со ссылкой на начальника пресс-службы полиции Винницкой области Анну Олейник.

"На днях поступила информация от местной волонтерки о том, что обнаружили травмированную собаку, у которой не было части кожи. При каких обстоятельствах это произошло, полиция выясняет в рамках открытого уголовного производства", – сказала Олейник.

Она добавила, что есть свидетельства человека, который видел, как собаку сбил автомобиль.

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Собаку нашли 18 июля в Виннице. С собаки живьем содрали кожу на большей части тела. Волонтеры экстренно доставили собаку в больницу, однако до утра животное умерло.

Волонтеры считают, что шкуру с собаки могли таким образом снять только скальпелем или ножом. По словам патологоанатома, кожу снимали острым предметом.

Напомним, 20 июля в 16 городах Украины прошла акция "Украина – не живодерня". На акцию зоозащитники и неравнодушные вышли с тремя требованиями: прекратить массовое убийство бездомных животных в Николаеве и других городах; положить конец бездействию полиции, судов и органов власти в вопросах защиты животных; наказать Святогора, Короля и других живодеров.