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Поліція взялася за справу собаки, з якого заживо знімали шкуру

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З собаки живцем зрізали шкуру
З собаки живцем зрізали шкуру / wideopenpets.com

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті собаки, якого знайшли зі здертою шкурою.

Про це повідомляє "Громадське радіо" з посиланням на начальника прес-служби поліції Вінницької області Анну Олійник.

"Днями надійшла інформація від місцевої волонтерки про те, що виявили травмовану собаку, у якої не було частини шкіри. За яких обставинах це сталося, поліція з’ясовує у рамках відкритого кримінального провадження", – сказала Олійник.

Вона додала, що є свідчення чоловіка, який бачив, як собаку збив автомобіль.

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Собаку знайшли 18 липня у Вінниці. З собаки живцем здерли шкуру на більшій частині тіла. Волонтери екстрено доставили собаку в лікарню, проте до ранку тварина померла.

Волонтери вважають, що шкуру з собаки могли таким чином зняти тільки скальпелем або ножем. За словами патологоанатома, шкіру знімали гострим предметом.

Нагадаємо, 20 липня  у 16 містах України відбулася акція "Україна – не живодерня". На акцію зоозахисники та небайдужі вийшли з трьома вимогами: припинити масове вбивство безпритульних тварин у Миколаєві та інших містах; покласти край бездіяльності поліції, судів та органів влади у питаннях захисту тварин; покарати Святогора, Короля та інших живодерів.

Теги: Новини України Кримінальні новини світ тварин Вінниця
Джерело: 24 Канал
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