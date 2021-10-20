А все потому, что он обратился к мужчине с просьбой надеть защитную маску. Ведь такие правила действуют в стране.
Тем временем в Украине За одну неделю полиция изъяла почти 200 поддельных COVID-документов
В Вильнюсе охранника магазина подстрелили за замечание о маске
Инцидент произошел 19 октября примерно в 15:15 в магазине Rimi. Покупатель зашел в заведение без маски, на что обратил внимание охранник – ведь в Литве действует требование без маски в места общественного пользования не входить.
- Охранник попросил покупателя надеть маску. Возник конфликт.
- Разъяренный покупатель бросился на охранника с кулаками, а когда вызвали полицию – попытался убежать.
- И именно во время этого он несколько раз выстрелил в охранника из пистолета.
Полиция задержала подозреваемого – мужчину 1979 года рождения. Охранник получил серьезные раны в обе ноги – сквозь одну пуля прошла навылет, во второй раздробила кость.
Стрельба из-за замечания о маске произошла в Литве / Фото Delfi
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