А все потому, что он обратился к мужчине с просьбой надеть защитную маску. Ведь такие правила действуют в стране.

Тем временем в Украине За одну неделю полиция изъяла почти 200 поддельных COVID-документов

В Вильнюсе охранника магазина подстрелили за замечание о маске

Инцидент произошел 19 октября примерно в 15:15 в магазине Rimi. Покупатель зашел в заведение без маски, на что обратил внимание охранник – ведь в Литве действует требование без маски в места общественного пользования не входить.

Охранник попросил покупателя надеть маску. Возник конфликт.

Разъяренный покупатель бросился на охранника с кулаками, а когда вызвали полицию – попытался убежать.

И именно во время этого он несколько раз выстрелил в охранника из пистолета.

Полиция задержала подозреваемого – мужчину 1979 года рождения. Охранник получил серьезные раны в обе ноги – сквозь одну пуля прошла навылет, во второй раздробила кость.



Стрельба из-за замечания о маске произошла в Литве / Фото Delfi

Обратите внимание: литовские журналисты поинтересовались у правоохранителей, часто ли случаются конфликтные ситуации после введенных антикоронавирусных ограничений. Те заметили, что случай в Rimi – исключение, но ссоры действительно бывают.

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