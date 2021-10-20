А все через те, що той звернувся чоловіка до з проханням вдягнути захисну маску. Адже такі правила діють у країні.
Тим часом в Україні За один тиждень поліція вилучила майже 200 підроблених COVID-документів
У Вільнюсі охоронця магазину підстрелили через зауваження про маску
Інцидент трапився 19 жовтня приблизно о 15:15 у магазині Rimi. Покупець зайшов до закладу без маски, на що звернув увагу охоронець – адже у Литві діє вимога без маски до місць громадського користування не заходити.
- Охоронець попросив покупця надягнути маску. Виник конфлікт.
- Розлючений покупець спершу кинувся на охоронця з кулаками, а коли викликали поліцію – спробував утекти.
- І саме під час цього він кілька разів вистрелив в охоронця з пістолета.
Поліція затримала підозрюваного – чоловіка 1979 року народження. Охоронець зазнав серйозних ран в обидві ноги – крізь одну куля пройшла навиліт, у другій розтрощила кістку.
Стрілянина через зауваження про маску сталася у Литві / Фото Delfi
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