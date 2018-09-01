После смерти Захарченко в Донецке исчезло 19 человек, еще 50 задержано

19 человек пропало без вести в оккупированном Донецке после гибели главаря "ДНР" Александра Захарченко. Еще 50 человек задержали боевики, которые ведут собственное следствие.

Об этом сообщил координатор омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский в комментарии "РБК-Украина".

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19 без вести пропавших пока. А также около 50 задержанных, однако примерно 10 уже отпустили,

– рассказал Лисянский.

Отмечается, что 31 августа на территории оккупированных районов Донецкой области после взрыва в Донецке спецслужбы так называемой "ДНР" задерживали людей прямо на улицах. Известно, что за 1,5 часа поступило 8 сообщений. Людей задерживали по всему Донецку.



Добавим, что оккупационная власть обвиняет в причастности к убийству экс-лидера боевиков Александра Захарченко 14 человек, 4 из них – вроде бы признали свою вину.

Напомним, вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко.