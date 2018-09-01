01:10
2 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
13°C
30°C 13°C
  • понедельник
    30°C 14°C
  • вторник
    29°C 15°C
  • среда
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Двойники Медведева. Путин в гостях у королевы
Вєсті Кремля
19:20, 1 сентября
Вести.UA. Жир. Причуды Савченко. Мода на телевизионные драки
Вєсті.UA
18:30, 1 сентября
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

После смерти Захарченко в Донецке исчезло 19 человек, еще 50 задержано

379 Читати новину українською
После смерти Захарченко в Донецке исчезают люди
После смерти Захарченко в Донецке исчезают люди / Фото из свободных источников

19 человек пропало без вести в оккупированном Донецке после гибели главаря "ДНР" Александра Захарченко. Еще 50 человек задержали боевики, которые ведут собственное следствие.

Об этом сообщил координатор омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский в комментарии "РБК-Украина".

Читайте также: Захарченко могли отомстить за ограбления и убийства, – Антон Геращенко

19 без вести пропавших пока. А также около 50 задержанных, однако примерно 10 уже отпустили,
– рассказал Лисянский.

Отмечается, что 31 августа на территории оккупированных районов Донецкой области после взрыва в Донецке спецслужбы так называемой "ДНР" задерживали людей прямо на улицах. Известно, что за 1,5 часа поступило 8 сообщений. Людей задерживали по всему Донецку.

Добавим, что оккупационная власть обвиняет в причастности к убийству экс-лидера боевиков Александра Захарченко 14 человек, 4 из них – вроде бы признали свою вину.

Напомним, вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Донецка Убийство Захарченко
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 1 сентября
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 1 сентября: Начало собора в Стамбуле и убийство мужчины в Киеве
1 сентября, 22:31 Главные новости 1 сентября: Начало собора в Стамбуле и убийство мужчины в Киеве
Як виховати дитину, щоб їй в дорослому житті не довелось розлучатись і мати проблеми з коханням
1 сентября, 22:01 Як виховати дитину, щоб їй в дорослому житті не довелось розлучатись і мати проблеми з коханням
Блог Соцмережі
Причина, по которой украинцам тяжело добиваться успеха
1 сентября, 19:01 Причина, по которой украинцам тяжело добиваться успеха
Ілля Кенігштейн
Убийство Александра Захарченко: последние новости
1 сентября, 18:51 Убийство Александра Захарченко: последние новости
Як підготувати квартиру до продажу в Києві: 3 кроки до вигідної угоди
1 сентября, 16:03 Як підготувати квартиру до продажу в Києві: 3 кроки до вигідної угоди
Блог Медіа
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
У Путина пригрозили ростом напряжения на Донбассе после убийства Захарченко
 1 сентября , 12:09
Je suis Boris: в Москве люди чтят память Немцова
 28 февраля 2015 , 13:46
Скоро мы увидим трансфер за 200 миллионов евро, – президент "Баварии"
 11 декабря 2016 , 14:08
На матче Украина - Словакия ожидается аншлаг
 9 ноября 2017 , 13:15
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук