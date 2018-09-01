Захарченко могли отомстить за ограбления и убийства, – Антон Геращенко

Свою версию убийства Захарченко выдвинул и советник министра внутренних дел Антон Геращенко. По его словам, главаря так называемой "ДНР" и его заместителя хотели убить, чтобы отомстить.

Он предполагает, что взрывчатку заложили в кафе, которое принадлежало соратникам главаря "ДНР", а взрыв был мощным – около килограмма в тротиловом эквиваленте.

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Организовать его могли только люди из его окружения – местные боевики или кураторы-россияне.

Первая версия – это разборки между террористическими группировками. Господин Захарченко и его первый заместитель с позывным Ташкент грабили многих людей. Мы считаем, что кто-то мог просто отомстить им за такие грабежи, изнасилования и убийства. Второй вопрос – российские спецслужбы зачищают Донбасс от тех людей, которые им не нужны,

– сказал Геращенко.

Напомним, вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко. На его место временно назначили нового "главу республики". Им стал экс-менеджер "Шахтера" Дмитрий Трапезников.