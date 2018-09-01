Ехал поминать Кобзона: в СБУ рассказали, что знают об убийстве Захарченко

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заверил, что украинские спецслужбы не причастны к убийству главаря так называемой "ДНР" Александра Захарченко, и озвучил версии, почему его решили убрать.

Вечером 31 августа стало известно, что в результате взрыва в центре оккупированного Донецка был убит один из главарей пророссийских боевиков Александр Захарченко.

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В силовых структурах оккупационной администрации Донецка поспешно заявили о задержании "украинских диверсантов", которых подозревают в организации взрыва.

В то же время в СБУ подтвердили, что владеют информацией о гибели Захарченко. В сети появилось видео, снятое вскоре после взрыва в центре Донецка.

Почти сразу после взрыва появилась реакция МИД России на резонансное убийство главаря донецких оккупантов. Слова соболезнования по поводу гибели Захарченко выразил даже президент России Владимир Путин.

Глава СБУ Василий Грицак прокомментировал убийство Захарченко во время общения с журналистами в субботу.

На мой взгляд, это прогнозируемая ситуация. Происходит методическая зачистка всех тех, кто в 2014 году способствовал введению российских войск на Донбасс, кто способствовал созданию псевдонародных республик... Мы считаем, что проводится методическая зачистка тех, кто знает слишком много и у кого на руках кровь, тех, кто не нужен в дальнейшем в качестве свидетелей,

– цитирует Грицака "Интерфакс-Украина".

Еще одной из вероятных версий ликвидации Захарченко в СБУ называют "разборки на коммерческой основе, поскольку очень много имущества, предприятий, были, как они пишут, "отжаты", разделены и было много "обиженных" в руководстве "Л/ДНР".

Грицак также отметил, что у СБУ нет никакой информации о якобы "задержании украинской диверсионной группы", о чем почти сразу после взрыва в Донецке успели поспешно заявить оккупанты.

Глава СБУ также высказал предположение, "что это не последняя смерть в том лагере".

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Насколько нам известно, он ехал в то кафе, которое, по нашим данным, ему и принадлежит. И насколько мне известно, он действительно ехал на поминальный ужин по поводу смерти Кобзона,

– отметил Василий Грицак.

Отвечая на вопрос, будут ли закрыты дела СБУ в отношении Захарченко после убийства, он сказал, что конкретные решение примет следователь "в связи со смертью того, кто был подозреваемым", но уточнил, что в таком случае дела, обычно, закрывают.