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"Кобзон собирает друзей": безудержная реакция соцсетей на убийство Захарченко

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Убийство Захарченко: реакция соцсетей
Убийство Захарченко: реакция соцсетей / Фото из открытых источников

31 августа в центре оккупированного Донецка в результате взрыва был убит главарь пророссийских боевиков Александр Захарченко.

Вечером 31 августа сепаратистские и российские СМИ начали распространять информацию, что возле кафе "Сепар" в центре оккупированного Донецка произошел взрыв, в результате которого был убит главарь оккупантов Александр Захарченко.

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В результате взрыва был ранен "министр финансов" так называемой "ДНР" Александр Тимофеев с позывным "Ташкент". Сообщается о еще по меньшей мере двух раненых.

В силовых структурах оккупационной администрации Донецка успели поспешно заявить о задержании "украинских диверсантов", которых подозревают в убийстве Захарченко.

В Службе безопасности Украины подтвердили, что обладают информацией о гибели главаря боевиков Александра Захарченко.

Символично, что Захарченко убили через день после смерти российского певца Иосифа Кобзона, который поддерживал аннексию Крыма и не раз ездил выступать на оккупированный Донбасс.

Интернет-пользователи делятся в соцсетях меткими сообщениями по этому поводу.

 

 

Теги: Новости Украины Новости Донецка Убийство Захарченко Умер Иосиф Кобзон Мемы
Источник: 24 Канал
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