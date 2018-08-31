"Кобзон собирает друзей": безудержная реакция соцсетей на убийство Захарченко

31 августа в центре оккупированного Донецка в результате взрыва был убит главарь пророссийских боевиков Александр Захарченко.

Вечером 31 августа сепаратистские и российские СМИ начали распространять информацию, что возле кафе "Сепар" в центре оккупированного Донецка произошел взрыв, в результате которого был убит главарь оккупантов Александр Захарченко.

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В результате взрыва был ранен "министр финансов" так называемой "ДНР" Александр Тимофеев с позывным "Ташкент". Сообщается о еще по меньшей мере двух раненых.

В силовых структурах оккупационной администрации Донецка успели поспешно заявить о задержании "украинских диверсантов", которых подозревают в убийстве Захарченко.

В Службе безопасности Украины подтвердили, что обладают информацией о гибели главаря боевиков Александра Захарченко.

Символично, что Захарченко убили через день после смерти российского певца Иосифа Кобзона, который поддерживал аннексию Крыма и не раз ездил выступать на оккупированный Донбасс.

Интернет-пользователи делятся в соцсетях меткими сообщениями по этому поводу.

Як по нотам - учора замовляв захарченка на день народження - сьогодні вбили) pic.twitter.com/XbjzEvcIJX — Roman Kulyk (@Fatalist_ua) 31 серпня 2018 р.

Хороший тамада і конкурси інтєрєсниє pic.twitter.com/GaLqDyhdC1 — Йстп (@yostap) 31 серпня 2018 р.

Захарченко таки поймал парик Кобзона — Team of ZinaPortnova (@Zn_Portnova) 31 серпня 2018 р.

Заходит захарченко в кафе, а кафе тоже сепар — テレパシー (@tardis23) 31 серпня 2018 р.

Новости с ДНРы Захарченко надел парик Кобздецона новость 100% — Blekfaer Nikolas (@Blekfaer30N) 31 серпня 2018 р.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе "Сепар" в Донецке(с).. - Кобзон зовет друзей к себе.. — ///еребцов (@ugorzhe) 31 серпня 2018 р.

30 августа в 2015 году Кобзон получил из рук Захарченко звание Героя ДНР. — that guy (@ndryev) 31 серпня 2018 р.

Ну вот...пенсионная реформа прет полным ходом...бедняжка Захарченко попал под сокращение. — Maxim Ivanov (@GooodMax1) 31 серпня 2018 р.

на днях захарченко объявил трёхдневный траур по кобзону.

второй день теперь понятно для кого, а третий? — ето не я (@etokotik) 31 серпня 2018 р.

Главный сепар Донбасса Александр Захарченко убит возле кафе "Сепар". Символично. — Андрей Скляров (@nagletssklyarov) 31 серпня 2018 р.

Попадает Захарченко в ад,а там все свои — Sovinskiy (@_Sovinskiy) 31 серпня 2018 р.

Говорят, что Захарченко отправился к Кобзону. Срочным. — Баюн Полосатович (@BaiunPolosatov) 31 серпня 2018 р.

Хоронили Кобзона порвали два Захарченко https://t.co/vTlyVyt2Qo — kiriyan & (@ki_ry_sha) 31 серпня 2018 р.

ребята, это маккейн только пока разогревается а кабзона и захарченко уже нет — Брайт & Битч (@Sashabrainstein) 31 серпня 2018 р.

К - Привет Моторола.

М- Привет Кобзон.

К- Там Захарченко этажом ниже, подберем?

М- Подберем. — Rodriguez Choo-Choo (@paravouzique) 31 серпня 2018 р.

СМИ сообщают, что Захарченко пошел к Кобзону за пирамидкой. — Голый Патриот (@GolyDovolen) 31 серпня 2018 р.

Говорят, что генералиссимус Саня Захарченко пошел догонять Кобзона.

Ещё одну медальку забыл вручить наверное.) — Себастьян Перейра (@melnyk_serhii) 31 серпня 2018 р.

Лидер #ДНР Александр Захарченко отбыл с официальным визитом к Кобзону. — dATA rAVEN (@hy_zrada) 31 серпня 2018 р.

Не успел Кобзон двумя ногами в ад зайти,как его Захарченко догнал. — александр полуботько (@polu_olex) 31 серпня 2018 р.

Совместный памятник - Захарченко и Кобзону. pic.twitter.com/8tZVS6OuwT — Aliev Eldar (@aliev_aliev) 31 серпня 2018 р.