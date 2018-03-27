Посольство России в США устроило в Twitter дерзкий опрос

Российское посольство в Соединенных Штатах на своей странице в Twitter устроило опрос, в рамках которого дипломатическое учреждение хотело узнать у пользователей, какое генеральное консульство Америки в РФ стоит закрыть.

"Администрация Трампа закрыла российское генконсульство в Сиэтле. Если бы вам выпала возможность решать, то какое генеральное консульство США в России вы бы закрыли? – отмечается в сообщении, в котором также есть интерактивный опрос, где предлагается выбрать между дипломатическими представительствами во Владивостоке, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

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US administration ordered the closure of the Russian Consulate in Seattle @GK_Seattle. What US Consulate General would you close in @Russia, if it was up to you to decide — Russia in USA (@RusEmbUSA) 26 березня 2018 р.

По мнению CNBC, этот опрос, очевидно, является прямым вызовом решению администрации Трампа относительно выдворения 60 российских дипломатов и о закрытии российского консульства в Сиэтле в связи с попыткой убийства бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Британии.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.



14 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов. 26 марта Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов. О решении выслать дипломатов РФ объявили еще ряд стран ЕС и США.