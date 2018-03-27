Посольство Росії в США влаштувало у Twitter зухвале опитування

Російське посольство у Сполучених Штатах на своїй сторінці у Twitter влаштувало опитування, в рамках якого дипломатична установа хотіла дізнатися у користувачів, яке генеральне консульство Америки в РФ варто закрити.

"Адміністрація Трампа закрила російське генконсульство у Сіетлі. Якби вам випала нагода вирішувати, то яке генеральне консульство США в Росії ви б закрили?" – зазначається у дописі, в якому також є інтерактивне опитування, де пропонується вибрати між дипломатичними представництвами у Владивостоці, Єкатеринбурзі та Санкт-Петербурзі.

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US administration ordered the closure of the Russian Consulate in Seattle @GK_Seattle. What US Consulate General would you close in @Russia, if it was up to you to decide — Russia in USA (@RusEmbUSA) 26 березня 2018 р.

На думку CNBC, це опитування, очевидно, є прямим викликом рішенню адміністрації Трампа щодо видворення 60 російських дипломатів і про закриття російського консульства в Сіетлі у зв'язку зі спробою вбивства колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки у Британії.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній російський розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодіючою нервово-паралітичною речовиною "Новичок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.



14 березня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів. 26 березня Президент України Петро Порошенко оголосив, що Україна висилає 13 російських дипломатів. Про рішення вислати дипломатів РФ оголосили ще низка країн ЄС та США.