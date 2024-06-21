Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил, что западные партнеры должны взять на себя ответственность и заявить, что Украина является частью их контура безопасности. Больше о позиции Запада относительно вступления Украины в НАТО и при каких условиях Россию приобщат ко второму Саммиту мира – читайте далее в материале.

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Напомним, что в первой части интервью мы писали о том, какие последствия будет иметь соглашение между Россией и КНДР о сотрудничестве, а также роли Китая. Детали – читайте по ссылке.

Какую ошибку сделал Запад относительно сотрудничества Китая с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи по юбилейному 75-му саммиту НАТО вспомнили, что 70% станков, которые имеет Россия, происходят из Китая, так же как и 90% микроэлектроники. Все это позволяет россиянам изготавливать продукцию ВПК. Однако Запад не вводит против Китая прямые санкции. Хотя его экономика сейчас переживает не лучшие времена и они могут болезненно ударить по Пекину.

Здесь более сложная ситуация. Экономическая мощь Китая была построена, в частности, на сотрудничестве с Соединенными Штатами, которая начиналась 30 – 40 лет назад. Они тогда думали, что будут инвестировать туда деньги, начнут развиваться, будут экономически мощно выглядеть. Это такая же ошибка, как была с Россией – Европа мощно интегрировала ее в свой энергетический сектор.

Нужно учитывать культуру, идентичность тех стран, с которыми хочешь иметь устойчивые стратегические отношения. Надо точно понимать, какие у них будут глобальные цели через 15 – 20 лет. Однако анализ никто не делает.

В то же время странно звучит, что Китай поставляет в Россию ту или иную продукцию. Однако в ракетах "Калибр" или "Искандер-М", "Искандер-К" совсем другое комплектование – не китайское. Там на 90% комплектование Соединенных Штатов, европейских стран.

Это надо осуждать, ведь если ракета изготовлена в 2023 году, а она имеет комплектование Соединенных Штатов, это означает, что россияне обошли санкции. Понятно, что США напрямую не дают согласия на продажу России. Однако что видит Китай или другие страны Глобального Юга, страны БРИКС, Латинской Америки?

Выясняется, что можно продавать России. Компании, которые продают России не напрямую, а через посредников, не несут потом ответственности за то, что Москва использует их комплектующие для ракетостроения, а затем убивает гражданское население Украины.

Если, например, Coca-Cola или "Ашан" работают на рынке России и еще и отчитываются о существенном росте прибыли в 2023 году, как это должны воспринимать в Китае? Он спросит: если они зарабатывают, почему мы должны отказаться от премиальной доходности на рынке с определенными ограничениями и поэтому там цена будет всегда выше.

Тогда какой аргумент должен повлиять на Китай? Он ответит: почему тогда ваши компании работают с Россией? Потому что нет санкций. Более того, они еще бравируют тем, что сотрудничают, они косвенно финансируют российские культурные проекты. Китай, кстати, этого не делает.

Почему тогда Пекин должен себя ограничивать? При том, что определенные китайские банки придерживаются определенных санкционных ограничений в отношении россиян. Они играют по правилам. Просто с теми правилами надо иначе работать. Не делать вид, что мы "все закрыли" и "не понимаем", почему Россия спокойно может купить комплектующие для своих ракет. Если она действительно будет изолирована, тогда можно выдвинуть претензии к Китаю.

Западу также нужно принимать жесткие решения. Китай видит политическую неуверенность элит, которые создали проукраинскую коалицию, в том, что Россия должна проиграть. Китай видит, что эти элиты не до конца приняли для себя решение. Вспомним лишь "формулу": надо, чтобы Украина не проиграла, но надо, чтобы и Россия не проиграла.

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Также Китай видит, что Украина не имеет статуса страны НАТО. Мы были внеблоковой страной на начало полномасштабного вторжения. Мы были нейтральной страной. В Конституции было зафиксировано, что Украина намерена вступить в НАТО. Но это теория.

Сегодня мы ведем войну за то, чтобы быть субъектными. Однако нам говорят, если Украина будет членом НАТО, это приведет к эскалации. Но мы не являемся членом НАТО, а у нас уже идет война. Если мы выиграем войну, то безусловно Украина – член НАТО, потому что имеем свою субъектность, мы хотим быть в Альянсе. Тогда какие должны быть основания отказа в этом?

Однако если вы не хотите этого и считаете, что это может создать в будущем проблемы, тогда нужно признать, что Россия не должна проиграть. Китай на это все смотрит и принимает соответствующие решения.

Если глобальные политические элиты, которые поддерживают Украину и ВВП которых гораздо больше, чем России, но они не много тратят на контрвойну и не заинтересованы в том, чтобы Россия проиграла, тогда Китай спрашивает: почему я должен быть в этом заинтересован?



Позиция Запада влияет на сотрудничество Китая с Россией / Getty Images

О позиции Запада относительно вступления Украины в НАТО

CNN пишет, что между членами Альянса до сих пор продолжаются обсуждения о том, какой должна быть формулировка решения относительно будущего членства Украины. США и Германия предлагают "мост" к членству в НАТО. Зато Великобритания и некоторые страны Центрально-Восточной Европы поддерживают то, что предложил генсек НАТО Йенс Столтенберг – необратимый путь в Альянс. До когда будет эта нерешительность? Ведь Владимир Зеленский в прошлом году обращался к странам-членам Альянса, чтобы они проявили большую решимость.

На мой взгляд, президент Зеленский год назад абсолютно круто сыграл. Он как раз и предлагает демократическому миру вернуться к ответственности. То есть не играть в то, что терпит такие режимы, как российский или северокорейский.

Я абсолютно солидаризируюсь с президентом Украины, потому что он четко зафиксировал позицию – время принимать ответственные решения; отказываться от определенных протокольных ограничений, которые работают хорошо в мирные времена, но не работают во времена войны; время брать на себя ответственность и сказать, что Украина – неотъемлемая часть контура безопасности. Украина – это субъектная страна; она не имеет никакого отношения к России и сама решает, как гарантировать себе безопасность. Украина хочет быть в Альянсе и это ее право.

Это абсолютно нормально и совсем другой уровень диалога. Как раз таки это дало нам возможность устоять, быстрее получить оружие. Это не дало нам возможности получить приглашение в НАТО, но дало возможность получить понимание странами НАТО необходимости быстрой помощи Украине оружием и инвестиций в ВПК. Это абсолютно правильное поведение.

Кроме того, пока эта война не закончится, это все теоретическая дискуссия: членство, не членство. Война должна закончиться поражением России в любом смысле этого слова. Потому что это единственный сценарий, выгодный странам Европы. Это я не об Украине говорю, мы сейчас о НАТО, Европейском Союзе.

Если Россия должна проиграть, какая разница, что она там говорит о НАТО, о невозможности или возможности. После этой войны не будет старых договоренностей, различных "обеспокоенностей", о которых постоянно говорили Сергей Лавров и Владимир Путин. Альянс будет не политическим, а именно военно-политическим блоком. Он будет иметь мощные армии. ВПК будет выглядеть совсем иначе. Это и есть момент переформатирования.

Не НАТО, не вступление Украины в НАТО является основанием для этой войны. Россия об этом откровенно говорит, она хочет уничтожить максимальное количество украинцев, потому что она их ненавидит. Она пришла сюда не потому, что мы идем или не идем в НАТО, или в Евросоюз. Она сюда пришла потому, что считает возможным нас убивать.

Да, она просчиталась потому, что мы умеем сопротивляться. Но это же не отменяет единственной задачи, которую перед собой Россия ставит. Какую задачу? Геноцид Украины в полном смысле этого слова. Уничтожение украинской государственности, граждан Украины, депортации, похищения, концентрационные лагеря.

Это война на выживание: или выживает конструкция свободного государства под названием Украина, или выживает конструкция репрессивного государства России, которая дальше будет продолжать кого-то атаковать.

При каких условиях Россию приобщат ко второму Саммиту мира

На втором Саммите мира могут обсудить все 10 пунктов Формулы мира. Насколько будет непросто, какие аргументы искать, чтобы на все десять шагов Формулы мира привлечь еще больше игроков цивилизованного мира?

На уровне международных переговоров будут использоваться все инструменты, объяснения. Это будет глубокая работа, но есть один аргумент, который нельзя ничем изменить – тактические поражения России по линии фронта. Речь идет о силовом принуждении. Как только страны будут видеть, что Россия проигрывает, тогда они сами будут инициировать обсуждение правил справедливого окончания войны.

Однако для этого надо за этот промежуток времени использовать все инструменты принуждения. Их не так много:

военный – военные поражения России;

экономический – для России должна существенно возрасти цена войны, то есть себестоимость того, что она делает на территории Украины, ну и вообще себестоимость жизни;

также важным является дипломатическое давление – объяснение того, что действия России существенно вредят национальным интересам разных стран в разных регионах, то есть не только территории Украины. Чем дольше Россия остается в виде, в котором существует, тем больше страны будут платить за те риски, которые она генерирует.

Ослабленная Россия, которая будет еще больше осознавать все свои провалы по линии боя, будет привлекаться к следующему Саммиту мира? Ведь мы это услышали от всех представителей нашего военно-политического руководства.

Россия сегодня в экзальтации, то есть не осознает всего, что делает. Она это осознает только в момент проигрыша и после того, как начнутся процедуры реабилитации через покаяние и россияне будут платить репарации. До этого момента они будут продолжать говорить о том, что имеют право убивать украинцев, уничтожать все, что касается украинской государственности.

Путин как раз таки относится к категории людей, которые точно это не переосмыслят. Пока Россия не начнет терпеть существенные поражения по линии фронта и пока не начнутся внутренние элитные конфликты на основании этого, ничего с Россией сделать нельзя. Они будут продолжать делать эти неадекватные заявления – "отдайте нам добровольно свою территорию и забудьте, что мы вас вырезали".

А как их тогда привлекать?

Есть конкретные инструменты принуждения, которые должны работать в полном объеме. Они должны быть задействованы между саммитами:

военные инструменты, то есть поставки оружия, существенные атаки по линии фронта, большое количество уничтоженных российских ресурсов, в частности на территории самой России;

экономика – санкции должны быть переосмыслены. Не могут европейские компании работать на российском рынке и беспроблемно покупать в России все, что угодно. Контрсанкции должны быть;

дипломатическое и информационное давление, а главное – изоляция. На этом надо настаивать.

Договор между Северной Кореей и Россией должен быть прореагирован как минимум в ООН. Они должны принять соответствующие регламентные решения в отношении страны-агрессора. На это все надо давить. Это все в комплексе как раз таки существенно повлияет на переосознание определенной части российской элиты, в каком месте они сегодня находятся и какую цену они в финале за все это будут платить.

Россия уже не сможет противодействовать ударам по НПЗ

Дроны СБУ атаковали нефтебазу в Тамбовской области и в республике Адыгеи. Это тоже являются действенными санкциями?

Это очень-очень действенные, но их пока не настолько много, как хотелось бы. Когда это будет масштабировано десятикратно, то тогда это будет иметь существенное влияние.

Однако это очень круто, что ребята из СБУ и Главного управления разведки технологически уже достигли такого уровня, что Россия этому противодействовать точно уже не сможет. Просто хотелось бы масштабирования.

В это надо вкладывать деньги и заинтересованность наших партнеров. Россию надо убирать с глобальных рынков точно, в том числе благодаря уничтожению нефтепереработки.