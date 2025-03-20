Сообщает 24 Канал со ссылкой на "УП. Жизнь".

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Что известно о скандале с приютом "Сириуса"

Волонтер Елена Гончар, которая каждую субботу посещает приют и помогает ухаживать за животными, рассказала, что о плохом состоянии отдельных собак неоднократно сообщали в совместном чате с руководством "Сириуса", однако эти обращения в основном оставались без реакции.

22 февраля 2025 года волонтеры обнаружили в приюте собаку в критическом состоянии. Ветеринары, к которым обратились за помощью, установили, что у животного отказали задние лапы и оно несколько дней не двигалась, лежа в собственных испражнениях.

Приют "Сириуса" обвиняют в ненадлежащих условиях для животных / Фото "УП. Жизнь"

По словам администрации приюта, собака находилась на лечении, но ее состояние только ухудшалось. Животное умерло на следующий день после того, как его доставили в больницу.

Любить – значит действовать. Любить – значит забыть о собственном эго, о каких-то обидах, о том, кто и что тебе сказал. А когда безразлично на тех животных, то и не стоит вспоминать, что четыре ряда собак – более 3000 особей – остались без субботних кураторов. Безразлично, что за эти недели собаки не получили должного ухода, обработок, выгула, социализации, качественного корма в конце концов,

– отметила Гончар, комментируя то, что руководство приюта запретило субботнее посещение приюта некоторым волонтерам.

По словам волонтера, из-за нехватки ресурсов некоторые животные в приюте вынуждены оставаться без еды и воды. Она также рассказала о случаях, когда собаки боролись между собой за доступ к воде.

"И это не одна и не две собачки, только что попавшие в приют. Я смотрю сейчас целый альбом таких собак из приюта Сириус. Я видела много за эти годы, но это просто жестоко... Таких материалов полно... Как вы это все можете назвать? Оправдать, что там 3000 животных... Так зачем столько брать? Ситуация реально ужасная. Руководство не видит, что происходит в приюте?", – отметила волонтер, работница общественной организации Защита животных Плюшка Снежана Бугрик.

Как выглядят вольеры для собак в приюте / Фото "УП. Жизнь"

Руководство приюта отреагировало на обвинения, подчеркнув, что собаки, о которых говорится в сообщениях волонтеров, или находились на лечении, или недавно были доставлены в приют из эвакуации.

Фото больных животных, сделаны во время их лечения или после тяжелых ситуаций (например, оккупации, или когда животное только привезли) нельзя вырывать из контекста и использовать для хейта. Лечение требует времени, и не каждый процесс выглядит эстетично,

– заявило руководство приюта.

Там добавили что не все животные в приюте больные и, что есть сотни других фото от волонтеров, которые их постоянно посещают.

Напомним, что недавно на Киевщине женщина пыталась убить собаку топором. В полиции открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животным.