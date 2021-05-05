Пытали украинских военных: прокуратура объявила подозрение 2 боевикам
Офис генпрокурора объявил подозрения 2 боевикам, которые были охранниками в тюрьмах на оккупированных территориях. Их подозревают в жестоком обращении с военнопленными и нарушении законов и обычаев войны.
Источник:Офис генпрокурора
Следователи установили, что мужчины жестоко обращались с украинскими военнослужащими. В Офисе генпрокурора говорят, что эти преступления нарушают Женевскую Конвенцию.
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Что известно о действиях боевиков
Во время досудебного расследования установили, что:
- один из подозреваемых в апреле – декабре 2014 года был охранником в одной из тюрем оккупационной администрации России в Донецкой области, обустроенной в захваченном помещении СБУ;
- там он вероятно жестоко обращался с военнослужащими батальона теробороны.
"С целью деморализации украинских воинов, он регулярно пытал их, нанося многочисленные удары руками и резиновой дубинкой по частям тела", – рассказали в Офисе генпрокурора.
По данным следствия, другой подозреваемый:
- с апреля 2014 года по февраль 2016 года был охранником той же тюрьмы;
- там вероятно унижал военнослужащих батальона теробороны, словесно оскорбляя, запугивая их и угрожая их жизни.
Досудебное расследование осуществляет Главное следственное управление СБУ.
По информации Офиса генпрокурора, пока обнаружили более 250 случаев пыток военнослужащих и гражданских в этой тюрьме на оккупированной Россией территории.
Коротко о тюрьмах на оккупированных территориях Донбасса
- В Офисе генпрокурора сообщили, что в целом речь о 170 незаконных местах несвободы на временно оккупированной территории Донбасса.
- В этих незаконных тюрьмах пророссийские боевики удерживали более 3 500 человек.
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