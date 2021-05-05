Офис генпрокурора объявил подозрения 2 боевикам, которые были охранниками в тюрьмах на оккупированных территориях. Их подозревают в жестоком обращении с военнопленными и нарушении законов и обычаев войны.

Следователи установили, что мужчины жестоко обращались с украинскими военнослужащими. В Офисе генпрокурора говорят, что эти преступления нарушают Женевскую Конвенцию.

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Что известно о действиях боевиков

Во время досудебного расследования установили, что:

один из подозреваемых в апреле – декабре 2014 года был охранником в одной из тюрем оккупационной администрации России в Донецкой области, обустроенной в захваченном помещении СБУ;

там он вероятно жестоко обращался с военнослужащими батальона теробороны.

"С целью деморализации украинских воинов, он регулярно пытал их, нанося многочисленные удары руками и резиновой дубинкой по частям тела", – рассказали в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, другой подозреваемый:

с апреля 2014 года по февраль 2016 года был охранником той же тюрьмы;

там вероятно унижал военнослужащих батальона теробороны, словесно оскорбляя, запугивая их и угрожая их жизни.

Обратите внимание! Мужчин подозревают в нарушении законов и обычаев войны. Если их вину признают, то им грозит лишение свободы на 8 – 12 лет.

Досудебное расследование осуществляет Главное следственное управление СБУ.

По информации Офиса генпрокурора, пока обнаружили более 250 случаев пыток военнослужащих и гражданских в этой тюрьме на оккупированной Россией территории.

Коротко о тюрьмах на оккупированных территориях Донбасса