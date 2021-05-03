Екатерина Есипенко заявила о пытках над ее мужем – незаконно арестованным в оккупированном Крыму журналистом Владиславом Есипенко. По ее словам, именно из-за невыносимых пыток журналист дал ложные показания.

Она также заверила, что к мужу не пускали адвоката. Екатерина Есипенко рассказала детали пыток.

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Включали электрический ток, – жена

Жена журналиста отметила, что ее мужа раздевали догола, а затем жестоко издевались.

Подключили ему на уши провода и включали электрический ток. Били в живот, по ногам и в пах, угрожали подключить ток к гениталиям,

– сказала Екатерина Есипенко.

По словам жены, адвоката не пускали к мужчине, чтобы лишить его права на защиту и нечеловеческими пытками заставить признаться в том, чего в действительности не было.

Его заставили дать ложные показания, но уже в суде журналист заявил о пытках и отказался от своих показаний, которые тогда предоставил.

Жена Есипенко намерена в дальнейшем бороться за освобождение мужа.

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