Пытали, раздев догола, – жена задержанного оккупантами журналиста заявила о пытках
Екатерина Есипенко заявила о пытках над ее мужем – незаконно арестованным в оккупированном Крыму журналистом Владиславом Есипенко. По ее словам, именно из-за невыносимых пыток журналист дал ложные показания.
Источник:"Радио Свобода"
Она также заверила, что к мужу не пускали адвоката. Екатерина Есипенко рассказала детали пыток.
К теме Журналиста пытали в оккупированном Крыму: США призвали освободить Владислава Есипенко
Включали электрический ток, – жена
Жена журналиста отметила, что ее мужа раздевали догола, а затем жестоко издевались.
Подключили ему на уши провода и включали электрический ток. Били в живот, по ногам и в пах, угрожали подключить ток к гениталиям,
– сказала Екатерина Есипенко.
По словам жены, адвоката не пускали к мужчине, чтобы лишить его права на защиту и нечеловеческими пытками заставить признаться в том, чего в действительности не было.
Его заставили дать ложные показания, но уже в суде журналист заявил о пытках и отказался от своих показаний, которые тогда предоставил.
Жена Есипенко намерена в дальнейшем бороться за освобождение мужа.
Задержание Есипенко: что известно
- Владислав Есипенко – журналист "Радио Свободы". Его задержали 10 марта в оккупированном Крыму.
- Сотрудники ФСБ якобы нашли в машине Есипенко взрывное устройство, сделанный собственноручно. Жена уверена – его подбросили при задержании.
- Есипенко обвиняют в том, что он работал на украинскую разведку. После задержания оккупанты заставили его дать ложные показания.
- Недавно сообщалось, что работники ФСБ надевали журналисту пакет на голову, били и угрожали.
Поделиться новостью