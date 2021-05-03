Катерина Єсипенко заявила про тортури над її чоловіком – незаконно заарештованим в окупованому Криму журналістом Владиславом Єсипенком. За її словами, саме через нестерпні катування журналіст дав неправдиві свідчення.

Вона також запевнила, що до чоловіка не впускали адвоката. Катерина Єсипенко розповіла деталі тортур.

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Включали електричний струм, – дружина

Дружина журналіста зазначила, що її чоловіка роздягали догола, а після цього жорстоко знущались.

Підключили йому на вуха дроти та включали електричний струм. Били в живіт, по ногах і в пах, погрожували підключити струм до геніталій,

– сказала Катерина Єсипенко.

За словами дружини, адвоката не впускали до чоловіка, аби позбавити його права на захист і нелюдськими тортурами змусити зізнатися в тому, чого насправді не було.

Його змусили дати неправдиві покази, але вже в суді журналіст заявив про тортури та відмовився від своїх показань, які тоді надав.

Дружина Єсипенка має намір надалі боротись за звільнення чоловіка.

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