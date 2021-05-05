Офіс генпрокурора оголосив підозри 2 бойовикам, які були охоронцями у в'язницях на окупованих територіях. Їх підозрюють у жорстокому поводженні з військовополоненими та порушенні законів і звичаїв війни.

Слідчі встановили, що чоловіки жорстоко поводились з українськими військовослужбовцями. У Офісі генпрокурора кажуть, що ці злочини порушують Женевську Конвенцію.

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Що відомо про дії бойовиків

Під час досудового розслідування встановили, що:

один із підозрюваних у квітні – грудні 2014 року був охоронцем в одній з в'язниць окупаційної адміністрації Росії в Донецькій області, облаштованій у захопленому приміщенні СБУ;

там він ймовірно жорстоко поводився з військовослужбовцями батальйону тероборони.

"З метою деморалізації українських воїнів, він регулярно катував їх, завдаючи численні удари руками і гумовим кийком по частинах тіла", – розповіли у Офісі генпрокурора.

За даними слідства, інший підозрюваний:

з квітня 2014 року по лютий 2016 року був охоронцем тієї ж в'язниці;

там ймовірно принижував військовослужбовців батальйону тероборони, словесно ображаючи, залякуючи їх та погрожуючи їх життю.

Зверніть увагу! Чоловіків підозрюють в порушенні законів та звичаїв війни. Якщо їх провину визнають, то їм загрожує позбавлення волі на 8 – 12 років.

Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління СБУ.

За інформацією Офісу генпрокурора, наразі виявили понад 250 випадків катувань військовослужбовців та цивільних у цій в’язниці на окупованій Росією території.

Коротко про в'язниці на окупованих територіях Донбасу