Путин и российские финансовые рынки сами указывают, какие санкции эффективные, – эксперт

Санкции против людей, близких к главе Кремля Владимира Путина, а также экономические санкции являются наиболее эффективными. Они призваны остановить или сдержать преступное поведение России, примерами которой стали оккупация Крыма, военная агрессия на востоке Украины, война в киберпространстве, вмешательство в выборы, нарушения прав человека в Сирии и отравление экс-разведчика Сергея Скрипаля

Об этом в статье для The Hill пишет старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Ослунд.

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Путин сам нас направляет. Особенно сильно его огорчили две группы санкций. Первая – это санкции, которые США ввели против его близких друзей из Санкт-Петербурга: Юрия Ковальчука, Аркадия и Бориса Ротенберга и Геннадия Тимченко, которые стали миллиардерами благодаря своей дружбе с президентом России. (...) Кроме того, главу Кремля разозлил "Закон Магнитского", принятый Конгрессом в декабре 2012 года. Этот закон определил введение санкций против ряда российских чиновников, виновных в смерти Сергея Магнитского и краже 230 миллионов долларов у российского государства,

– поясняет автор статьи.

Хотя цель этого закона заключалась в том, чтобы наказать коррупционеров, Путин воспринял его как враждебный акт, свидетельствующий о его причастности к этому преступлению. Кремль отомстил США за "Закон Магнитского", введя закон о запрете на усыновление детей из России американскими семьями в начале 2013 года, отмечает эксперт.



"Эти две группы санкций имеют много общего. Они были введены против конкретных людей, большинство из которых тесно связаны с Путиным. Они запрещают этим россиянам въезд в страны, принявшие санкции, и дают право замораживать их счета", – продолжает экономист.



Ослунд напоминает, что в июле 2016 США и Евросоюз ввели серьезные экономические санкции против РФ. Они коснулись трех секторов – финансового, нефтяного и оборонного – и крупных государственных компаний.

А уже в этом году 6 апреля Министерство финансов США объявило о введении первого пакета санкций в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки с помощью санкций", который вступил в силу в августе 2017 года. Эти санкции касаются 24 российских чиновников и олигархов, а также 14 компаний. Они вызвали настоящий шок, потому что большинство из тех, кто попал под санкции, были близкими друзьями Путина, включая бывшего зятя президента Кирилла Шамалова.



Под эти санкции попали несколько известных олигархов, в частности Олег Дерипаска и восемь его компаний, среди которых "Русал", на долю которого приходится 6% производимого в мире алюминия. После странной встречи Трампа и Путина в Хельсинки 16 июля конгрессмены вынесли на рассмотрение ряд новых законопроектов о санкциях, и российские финансовые рынки обвалились только от страха перед ними, отмечает эксперт.

Путин и российские финансовые рынки сами показывают нам, какие санкции работают лучше. Наиболее эффективными стали санкции против друзей президента РФ и высокопоставленных чиновников, а также санкции против ключевых государственных финансовых институтов. Между тем санкций против торговли и небольших частных компаний следует избегать, так как они наносят ущерб простым россиянам,

– советует Ослунд.

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Напомним, 21 августа Соединенные Штаты расширили санкции против России из-за ее враждебно кибервмешательства. Кроме того, ранее 24 канал сообщал, что США введут новые санкции против Кремля из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Первый этап новых американских санкций против России начинается 22 августа. Говорится, прежде всего, о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.



Новый пакет санкций Соединенных Штатов Америки против России вступил в силу 27 августа. В частности, Госдеп перестанет выдавать лицензии на экспорт оружия и продукции двойного назначения в Россию, за исключением экспорта в космической отрасли и в сфере гражданской авиации. Москву лишили любых кредитов, кредитных гарантий и другой финансовой поддержки со стороны Америки.