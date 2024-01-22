Евгений Нищук – экс-министр культуры Украины, участник событий на Майдане, а сегодня военнослужащий, был "голосом" революции, поэтому часами находился на сцене, общался с людьми, объявлял ораторов. Он рассказал 24 Каналу о воспоминаниях того времени, которые больше запечатлелись в памяти.

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Первые похороны и прощальный гимн "Пливе кача"

По словам Евгения Нищука, все пережитое на Евромайдане, он до сих пор хорошо помнит. Это те воспоминания, которые приходят во снах, хотя прошло уже десять лет.

Это были дни, когда ты чувствовал невероятное единение очень сильных, мощных людей всех возрастов и полов. Все они были одержимы стремлением защитить свое достоинство и свободу. Эта борьба продолжается до сих пор, потому что тогда и сейчас – враг один и тот же,

– подчеркнул военнослужащий.

Он вспомнил, что тогда люди выступили против "сателлитов Кремля". Эти ставленники России приказали разгонять майдан, начались первые стычки, водометы и первые погибшие герои, о которых все сегодня знают. Речь идет о на тот момент 20-летнем Сергее Нигояне, 25-летнем белорусе Михаиле Жизневском и 50-летнем Юрии Вербицком

Эти люди стали первыми Героями Небесной сотни, а "Пливе кача" – прощальным гимном не только для майдановцев, но и для всех, кто погиб в войне на Востоке и сейчас, во время полномасштабного вторжения.

Я помню этот ступор, когда впервые собратья принесли на руках тело Жизневского – этнического белоруса. Мы ничего о нем не знали, ничего невозможно было рассказать, его мать, сестра не могли сказать ни слова. И тогда я попросил поставить народную лемковскую песню "Пливе кача",

– вспомнил Нищук.

В ней сквозной темой является борьба за свободу, за лучшую жизнь. Поется, что за это можно даже погибнуть, хотя мы не знаем, где нас похоронят, но все равно будем продолжать борьбу. Тогда это музыкальное прощание впервые прозвучало на майдане. После этого каждая семья погибших героев просила, чтобы их чтили именно под песню "Пливе кача".

Насколько изменились ощущения с началом полномасштабной войны

"Мои ощущения полны ярости и одержимости довести начатое дело до конца. Надо закончить то, что взяла на себя наша прекрасная нация и побороть алчного врага, который теперь показал свое истинное лицо всему миру", – рассказал участник событий на Майдане.

Цивилизованные страны, не зависящие от тоталитарного российского режима, должны понимать, что сейчас происходит. Даже не стоит учитывать высказывания таких политиков, как Роберт Фицо или Виктор Оран, которые призывают Украину к определенным компромиссам. После всего, из-за чего прошло наше государство, их просто не может быть.

Этих компромиссов мы уже "наелись" за всю нашу историю, и сегодня едва ли не единственный момент, когда мы можем завершить начатое дело. Это нужно сделать ради сотен тысяч людей, которых убила Россия в разное время,

– подчеркнул военнослужащий.

Он вспомнил жертв Голодомора, "расстрелянное Возрождение" 1920 – 1930 годов, всех погибших с 2014 года и по сей день. Следовательно, совершенно очевидно, что никаких компромиссов нет, а об украинской победе уже говорит весь мир.

"Без партнеров закончить это дело невозможно. Мы благодарим их и призываем делать это еще активнее. Ведь чем больше будет помощь, тем быстрее мы победим одну из самых больших субстанций зла на этой планете", – подчеркнул Нищук.

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