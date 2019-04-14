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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      Рейтинги кандидатів, автономія "ЛДНР" у складі України та президент в ефірі: топ-5 блогів тижня

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      Топ-5 блогів тижня
      Топ-5 блогів тижня / 24 канал

      Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – перші рейтинги кандидатів другого туру, про що домовляються Путін і Медведчук та чим відзначився Порошенко на "плюсах".

      1. "Жителя" знищено: російські спецслужби розслідують вибух в окупованому Первомайську 


      До окупованого Первомайська Луганської області приїхала слідча комісія, в яку входять співробітники російських спецслужб. Вони розслідують обставини вибуху вантажівки з боєкомплектом бойовиків...

      Про війну на Донбасі читайте тут

      2. Оприлюднили перші рейтинги кандидатів другого туру: хто і чому лідирує?

      Зеленськи і Порошенко
      Вперше перед другим туром соціологи оголосили свіжі рейтинги кандидатів в президенти. Результати опитувань для чинного гаранта Конституції, м'яко кажучи, невтішні...

      Читайте більше про президентські вибори-2019.

      3. Автономія "ДНР" та "ЛНР": що задумали Путін та Медведчук

      Медведчук і Путін
      Те, що Росія не збирається відпускати Україну та намагається силоміць повернути її до своєї орбіти, є такою ж аксіомою, як і те, що 2019 рік може стати вирішальним у багаторічному протистоянні з окупантами...

      Про життя "псевдореспублік" читайте у блозі Олексія Чибісова.

      4. Путін в біді, – Süddeutsche Zeitung

      Путін і Лукашенко
      Популярність президента Росії Володимира Путіна стрімко зменшується. Тому Кремль планує новий проект – приєднання Білорусі.

      Більше блогів відомих світових медіа тут!

      5. Порошенко пришел на ТВ и "победил сам себя"

      Петро Порошенко
      Превосходный эфир на "плюсах", президент внезапно пришел в прямой эфир оппозиционного телеканала – это реальная демократия в действии, "Карточный домик" на глазах всей страны...

      Больше материалов автора здесь.

      Читайте також: Суперечка Зеленського і Порошенка в ефірі: аналіз медіаексперта

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