По предварительной информации, Цинь Ган мог совершить самоубийство или погибнуть в результате пыток. Политолог Николай Давыдюк рассказал 24 Каналу, как Россия может быть причастна и почему политика Си Цзиньпина связана с прошлыми обидами.

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Россия всегда играла против Китая

По словам Давидюка, сотрудничество любых стран с Россией всегда завершается "российской рулеткой". Начинается все ярко, много обещаний и хороших слов, а заканчивается печалью и "случайным" исчезновением людей.

Эти игры, которые начались, очень важны Китаю для понимания, что Россия не играет за них. Россия скулит и прибегает, когда им что-нибудь нужно, но на внешних рынках, в частности на Западе, Россия играет против Китая, сливая его интересы и секреты, стараясь не допустить усиления Китая,

– подчеркнул политолог.

Россия при возможности всегда сталкивает "лобами" Запад и Поднебесную. Москва создает хаос, у нее нет друзей и она завидует Пекину. Китай – это социалистический и коммунистический проект, у которого получилось, а в России – нет, оккупанты не смогли построить большое и сильное государство.

Россияне создали страну лузеров и прошлого, на остатках которого пытаются играть с китайцами. В то же время, Китай занимает второе место в мире по экономике, хотя начинал также с низов.

Поднебесная не играла в игры, выходя на внешние рынки и условное поле боя. Сейчас Пекин понял, что можно вербовать китайских министров и шантажировать должностных лиц любовницей, еще оставшейся со времен обучения в институте.

Любопытно! Западные СМИ писали разные версии увольнения экс-главы МИД Китая Цинь Гана. Даже личные, что будто он имеет любовницу и связи с США.

"Они с таким не сталкивались. Это такая притирка на внешнеполитической арене. Ну, Китай учится и хочет быть на первом месте - надо привыкать к таким вещам, их будет много", - отметил Давидюк.

Политика Си – сложные прошлые перипетии

По мнению Давидюка, Си Цзиньпин удивлен, что на высоком политическом уровне человек с первого рукопожатия может работать на идеологического врага.

Как видим, Си принимает решение и наказывает не просто увольнениями. Создает прецеденты, чтобы было понимание других каким образом работает система и машина,

– предположил Николай Давидюк.

Вспомним случай, когда в 1962 году отец Си Цзиньпина, как в свое время и Дэн Сяопин, был репрессирован. Бывшего близкого соратника Мао Цзэдуна обвинили в антипартийном сговоре и выслали из Пекина в провинцию Хэнань (китайскую Сибирь), а в годы "культурной революции" держали под арестом.

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Когда Си Цзиньпин рос в Коммунистической партии Китая, он помнил обиду и уже наказывал приверженцев с линии Дэн Сяопина. Возглавив Китай, Си сосредоточил в своих руках партийные власти и установил контроль над армией. С начала своего правления Си Цзиньпин развернул масштабную антикоррупционную кампанию, повлекшую арест многих чиновников.

Си потом создал свое НАБУ из ребят, чьи семьи тоже пострадали от партийных перипетий. Они занимались допросами, не давали спать. Си достаточно автократичный. У него есть свое понимание "великого Китая", поэтому он идет к этому достаточно четко, глядя на людей как на ресурс и материалы.

– подытожил Николай Давидюк.

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