Впоследствии выяснилось, что задержанный – россиянин 1988 года рождения. От его действий, предварительно, пострадали 4 человека. Впрочем, эту информацию официальные учреждения во Франции пока не комментировали.
Между тем в Украине Пьяная стрельба: в Бердянске отчим ранил своего пасынка
Стрельба в центре Парижа 19 сентября: что известно
Французский телеканал со ссылкой на информированные источники в правоохранительных органах сообщил, что ночью на воскресенье 19 сентября в центре Парижа на Елисейских полях произошла стрельба.
Полиция оперативно задержала подозреваемого, который, по предварительным данным, из пневматического ружья ранил меньшей мере 4 человек. Сделать это смогли благодаря свидетелям, которые узнали нападавшего.
- Задержанный, как указывают СМИ, является гражданином России 1988 года рождения.
- Полиция взяла его в его же собственном доме в Париже.
- Мишенью якобы был какой-то "человек на скутере". Других подробностей нет.
Российские информагентства обратились в официальные учреждения Франции за комментариями, но пока их не было.
Советуем перечитать о других резонансных нападениях в мире, которые произошли в сентябре:
- В Нидерландах 17 сентября неизвестный с ножом напал на прохожих, жертвами стали 2 человека.
- В турецком городе Измир 8 сентября в стрельбе пострадали 12 человек.
- А 5 сентября в американском штате Флорида бывший снайпер морской пехоты убил 4 человек.