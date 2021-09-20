Впоследствии выяснилось, что задержанный – россиянин 1988 года рождения. От его действий, предварительно, пострадали 4 человека. Впрочем, эту информацию официальные учреждения во Франции пока не комментировали.

Между тем в Украине Пьяная стрельба: в Бердянске отчим ранил своего пасынка

Стрельба в центре Парижа 19 сентября: что известно

Французский телеканал со ссылкой на информированные источники в правоохранительных органах сообщил, что ночью на воскресенье 19 сентября в центре Парижа на Елисейских полях произошла стрельба.

Полиция оперативно задержала подозреваемого, который, по предварительным данным, из пневматического ружья ранил меньшей мере 4 человек . Сделать это смогли благодаря свидетелям, которые узнали нападавшего.

Задержанный, как указывают СМИ, является гражданином России 1988 года рождения.

Полиция взяла его в его же собственном доме в Париже.

Мишенью якобы был какой-то "человек на скутере". Других подробностей нет.

Российские информагентства обратились в официальные учреждения Франции за комментариями, но пока их не было.

Советуем перечитать о других резонансных нападениях в мире, которые произошли в сентябре: