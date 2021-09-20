Згодом з'ясувалося, що затриманий – росіянин 1988 року народження. Від його дій, попередньо, постраждали 4 людей. Утім, цю інформацію офіційні установи у Франції наразі не коментували.

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Стрілянина у центрі Парижа 19 вересня: що відомо

Французький телеканал з посиланням на інформовані джерела у правоохоронних органах повідомив, що вночі на неділю 19 вересня у центрі Парижа на Єлисейських полях сталася стрілянина.

Поліція оперативно затримала підозрюваного, який, за попередніми даними, з пневматичної рушниці поранив щонайменше 4 людей. Зробити це змогли завдяки свідкам, які упізнали нападника.

Затриманий, як вказують ЗМІ, є громадянином Росії 1988 року народження.

1988 року народження. Поліція взяла його у його ж власному будинку в Парижі.

Мішенню начебто був якийсь "чоловік на скутері". Інших подробиць немає.

Російські інформагентства звернулися до офіційних установ Франції по коментарі, та наразі їх не було.

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