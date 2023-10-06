Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко сказал 24 Каналу, что подобные высказывания составляют норму для СМИ страны-агрессора.
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"Сегодня Симоньян – руководительница трех государственных медиакомпаний. По концентрации в одних руках власти над медиаресурсами, мне кажется, она №1 в России", – отметил Яковенко.
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К слову, российская пропагандистка аргументировала ядерный взрыв над Сибирью "прекрасной перспективой" вернуться в 1990-е, когда работали разве что стационарные телефоны. Мол, родителям не придется объяснять детям, почему у них нет современных гаджетов.
Не Симоньян единственной
Яковенко считает, что заявление российской пропагандистки хоть и странное, но относится к ряду других.
Буйство откровенности, духовного "стриптиза" очень характерно сегодня для российских медиа. Продолжается соревнование за наиболее идиотское высказывание,
– добавил оппозиционный журналист.
Так, друг Путина Михаил Ковальчук предложил "напугать Запад", применив ядерное оружие на Новой Земле – на архипелаге в Северном Ледовитом океане.
Кроме того, пропагандист Сергей Мардан в государственном радиоэфире призвал собирать деньги на убийство правозащитника Льва Пономарева. Вероятно, он имел в виду Илью Пономарева – бывшего депутата госдумы.
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