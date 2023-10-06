Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко сказав 24 Каналу, що подібні висловлення становлять норму для ЗМІ країни-агресорки.

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"На сьогодні Сімоньян – керівниця трьох державних медіакомпаній. За концентрацією в одних руках влади над медіаресурсами, мені здається, вона №1 у Росії", – зазначив Яковенко.

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До слова, російська пропагандистка аргументувала ядерний вибух над Сибіром "чудовою перспективою" повернутись у 1990-ті, коли працювали хіба що стаціонарні телефони. Мовляв, батькам не доведеться пояснювати дітям, чому в них немає сучасних гаджетів.

Не Сімоньян єдиною

Яковенко вважає, що заява російської пропагандистки хоч і дивна, але належить до низки інших.

Буяння відвертості, духовного "стриптизу" дуже характерне сьогодні для російських медіа. Триває змагання за найбільш ідіотське висловлення,

– додав опозиційний журналіст.

Так, друг Путіна Міхаіл Ковальчук запропонував "налякати Захід", застосувавши ядерну зброю на Новій Землі – на архіпелагу в Північному Льодовитому океані.

Крім того, пропагандист Сєргєй Мардан у державному радіоефірі закликав збирати гроші на вбивство правозахисника Льва Пономарьова. Імовірно, він мав на увазі Іллю Пономарьова – колишнього депутата держдуми.

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