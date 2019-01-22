Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх-2020: названа причина

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 году в Токио в случае, если данные московской антидопинговой лаборатории окажутся сфальсифицированными.

Об этом говорится в отчете комитета WADA по соответствию, сообщает Associated Press.

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Сообщается, что Россию могут отстранить в случае если данные из Московской антидопинговой лаборатории окажутся поддельными. К участию в Олимпиаде могут не допустить не только спортсменов, но и чиновников, а также вспомогательный персонал.

Также комитет заявил, что может порекомендовать, чтобы Россия не получала никаких прав на проведение любых чемпионатов мира по любым видам спорта в течение определенного периода.

Отметим, эксперты WADA завершили работу в Московской антидопинговой лаборатории 17 января. Они смогли взять данные с информационно-управляющей системы и вывезти их из России для анализа и проверки подлинности. В агентстве назвали этот шаг большим прорывом.

Изучение данных московской лаборатории является обязательным условием для восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах. Прав оно было лишено в 2015 году. Поводом послужил доклад независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном, в документе говорилось о существовании в России государственной программы допинга.

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