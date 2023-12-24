Об этом сообщил основатель фонда Save Ukraine Николай Кулеба, он и организовал возвращение. По его словам, сегодня закончилась 14-я спасательная миссия фонда.
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История Елисея
Во время нее в Украину вернули 14 детей, 7 из которых – дети, лишенные родительской опеки.
Среди спасенных детей – 8-летний Елисей. Он жил с бабушкой на оккупированной части Херсонщины. Но после смерти бабушки оккупационные власти отправили мальчика в интернат. Его мама проживает в Одессе, но по состоянию здоровья не могла поехать за сыном, а ее двоюродной сестре ребенка не отдали, хотя у нее были все нужные документы.
Поскольку Елисей пол года находился на контролируемой Россией территории без родительской опеки, ему предоставили статус, позволяющий, в частности, отдать его в российскую семью. Получив медицинскую помощь, мама Елисея отправилась за сыном, и после допросов ФСБ она в конце концов смогла его забрать из интерната,
– сообщил Николай Кулеба.
18-летних братьев могла мобилизовать Россия
Двое других ребят, которых сегодня удалось вернуть, являются братьями. Андрей и Михаил сироты, и до полномасштабного вторжения, их воспитывали в приемной семье на оккупированной территории.
"Когда им исполнилось 18 лет, они поняли, что оккупационные власти отправят их воевать против Украины", — рассказывает Кулеба.
В Украине их разыскивали как без вести пропавших.
Кулеба подчеркнул, что все трое уже в безопасности. Детей ждет восстановление и возвращение к нормальной жизни.
Возвращение похищенных Россией украинских детей
- По данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, по состоянию на сентябрь 2023 года 386 украинских детей оккупанты отдали российским семьям. По ним либо началась процедура, либо завершилась процедура усыновления.
- По данным Национального информационного бюро, Украине удалось вернуть 387 детей из России и с оккупированных территорий. В целом, страна-агрессор незаконно депортировала 19 546 украинских детей.