Об этом сообщил основатель фонда Save Ukraine Николай Кулеба, он и организовал возвращение. По его словам, сегодня закончилась 14-я спасательная миссия фонда.

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История Елисея

Во время нее в Украину вернули 14 детей, 7 из которых – дети, лишенные родительской опеки.

Среди спасенных детей – 8-летний Елисей. Он жил с бабушкой на оккупированной части Херсонщины. Но после смерти бабушки оккупационные власти отправили мальчика в интернат. Его мама проживает в Одессе, но по состоянию здоровья не могла поехать за сыном, а ее двоюродной сестре ребенка не отдали, хотя у нее были все нужные документы.

Поскольку Елисей пол года находился на контролируемой Россией территории без родительской опеки, ему предоставили статус, позволяющий, в частности, отдать его в российскую семью. Получив медицинскую помощь, мама Елисея отправилась за сыном, и после допросов ФСБ она в конце концов смогла его забрать из интерната,

– сообщил Николай Кулеба.

18-летних братьев могла мобилизовать Россия

Двое других ребят, которых сегодня удалось вернуть, являются братьями. Андрей и Михаил сироты, и до полномасштабного вторжения, их воспитывали в приемной семье на оккупированной территории.

"Когда им исполнилось 18 лет, они поняли, что оккупационные власти отправят их воевать против Украины", — рассказывает Кулеба.

В Украине их разыскивали как без вести пропавших.

Кулеба подчеркнул, что все трое уже в безопасности. Детей ждет восстановление и возвращение к нормальной жизни.

Важно! Команда Save Ukraine вернула более 226 украинских детей из России и с оккупированных территорий.

Возвращение похищенных Россией украинских детей