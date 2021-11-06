Соответствующие распоряжения он якобы раздает из тюрьмы через людей, которые его навещают. Об этом 6 ноября на брифинге заявил глава СГБ Грузии Бача Мгеладзе.
Читайте также Не может вспомнить имена некоторых людей, – из-за голодовки у Саакашвили провалы в памяти
В Грузии считают, что Саакашвили планирует переворот
Мгеладзе рассказал, что якобы организаторы акции протеста планируют:
- блокировать здания государственных учреждений, в частности парламент и правительственную администрацию;
- заблокировать дороги, ведущие к Руставской тюрьме, где отбывает наказание Саакашвили.
Эти действия, направленные на насильственное свержение власти, планирует осужденный Михеил Саакашвили, который дает указания лидерам различных оппозиционных партий посещающих его в исправительной колонии,
– заявили в СГБ.
Более того, представители ведомства заверили, что они в соответствии с законодательством принимают меры для предотвращения преступления.
"Преступники будут привлечены к строгой ответственности по закону", – сказал Мгеладзе.
Кстати, 5 ноября глава оппозиционного Объединенного национального движения Ника Мелия призвал сторонников к действиям, поскольку "жизненные показатели третьего президента Грузии Михеила Саакашвили ухудшаются". В частности, он призвал людей прийти на митинг 6 ноября возле тюрьмы города Рустави, где находится Саакашвили.
Заключение и состояние Саакашвили: что известно
- Михеил Саакашвили вернулся в Грузию накануне местных выборов, в конце сентября 2021 года.
- 1 октября его арестовали из-за открытых уголовных дел. Сам Саакашвили называет дело против него политическим и не признает вины.
- Более того, в день заключения, 1 октября, он объявил голодовку, которая продолжается до сих пор. Третий президент Грузии похудел на 20 килограммов, а состояние его здоровья ухудшается. У него начались проблемы с сердцем.
- 23 октября Саакашвили написал письмо мэру Львова Андрею Садовому, в котором поблагодарил за слова поддержки.
- Накануне второго тура выборов Саакашвили призвал людей прийти на местные выборы и проголосовать. От этого, по его словам, зависит его жизнь.
- В ЦИК заявили, что на выборах победила правящая партия. Оппозиция и ее сторонники не соглашаются с результатами 2 тура выборов. Именно поэтому в центре грузинского Тбилиси 31 октября состоялась масштабная акция протеста.
- Перед тем оппозиция заявила, что "борьба не закончилась, а только началась", ведь они планируют бороться "решительно, непреклонно и мирно".