Соответствующее заявление греческий политик сделал на полях Саммита мира в Швейцарии. Он отметил, что соответствующие пункты содержатся, что в совместном коммюнике мероприятия.

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Безопасность судоходства

Премьер Греции во время своего выступления на Саммите мира отметил, что был с Владимиром Зеленским в Одессе, когда россияне ударили по порту. Поэтому он считает, что защита портовой инфраструктуры является ключевым для сохранения экспорта из Украины. Это, свою очередь, поможет сдержать рост цен на продовольствие.

Эта война стала глобальной проблемой и поэтому мы сегодня здесь. Международные правила должны соблюдаться, чтобы народы сами определяли свою судьбу и свое будущее. Ядерная безопасность не может быть под угрозой. Еда не может использоваться как оружие,

– заявил Мицотакис.

Греческий политик отметил, что страна продолжит помогать Украине, чтобы она могла выйти на "настоящие переговоры, что приведут к настоящему миру". Кириакос Мицотакис подчеркнул, что мир не может быть результатом украинской капитуляции.

Коммюнике Саммита

Уже появились первые результаты Саммита мира в Швейцарии. Так, коммюнике по результатам международной встречи подписали 80 стран и 4 организации. Организации, поддержавшие финальный документ – это Совет Европы, Европейский парламент, Европейский Совет и Европарламент. В то же время решение Саммита подписали Венгрия, Словакия, Турция, Сербия.

Страны, не поддержали коммюнике – это Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты.

В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что коммюнике останется открытым и после проведения Саммита. То есть соответствующие страны смогут присоединиться к нему позже – если изъявят желание. Также ряд стран, представителей которой не было на Саммите, также рассматривает возможность присоединиться к коммюнике.