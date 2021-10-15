В то же время политик пока чувствует себя прекрасно. Подробнее об этом рассказал бывший пресс-секретарь 45-го президента Джейсон Миллер.

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По его словам, Трамп похудел, отдохнул, загорел и чувствует себя гораздо счастливее, чем во времена своего президентства.

Немного гольфа и много выступлений в его поддержку,

– поделился Миллер.

Также он считает, что очень повлияло на вес бывшего президента США отсутствие круглосуточного доступа к кухне Белого дома.

Что известно о весе Трампа

В июне 2020 года врачи заявили, что вес Трампа – 110 килограммов.

Медики установили, что если вес в дальнейшем будет увеличиваться, то это будет признаком ожирения.

Тогда врачи рекомендовали президенту воздержаться от употребления Coca-Cola и фаст-фуда, в частности от гамбургеров и хот-догов.

Полный текст сообщения в твиттере:

Нет там круглосуточно кухни. Немного гольфа и много одобрения.

Джейсон Миллер – бывший советник Дональда Трампа – рассказывает Марку Долану, как бывший президент похудел после ухода с должности.