Водночас політик наразі почуває себе чудово. Детальніше про це розповів колишній прессекретар 45-го президента Джейсон Міллер.

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За його словами, Трамп скинув вагу, відпочив, засмаг і відчуває себе набагато щасливішим, ніж за часів свого президентства.

Трохи гольфу і багато виступів на його підтримку,

– поділився Міллер.

Також він вважає, що дуже вплинула на вагу колишнього президента США відсутність цілодобового доступу до кухні Білого дому.

Що відомо про вагу Трампа

У червні 2020 року лікарі заявили, що вага Трампа – 110 кілограмів.

Медики встановили, що якщо вага надалі збільшуватиметься, то це буде ознакою ожиріння.

Тоді лікарі рекомендували президенту утриматися від вживання Coca-Cola і фаст-фуду, зокрема гамбургерів і хот-догів.

Повний текст повідомлення у твітері:

Немає там цілодобово кухні. Трохи гольфу та багато схвалення.

Джейсон Міллер – колишній радник Дональда Трампа – розповідає Марку Долану, як колишній президент схуд після відходу з посади.