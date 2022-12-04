Архимандрита Никиту в эту епархию назначили епископом 23 ноября вместо сбежавшего в Россию митрополита Ивано-Франковского и Коломыйского Серафима. Однако архиерейская хиротония состоялась только сейчас, 4 декабря.

Важно Глубоко запустили когти: удастся ли искоренить из Украины российскую агентуру в УПЦ МП

Хиротонию совершает предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий.

Архиерейская хиротония архимандрита Никиты / Фото Lb.ua

Что известно о сексе-скандале с участием архимандрита УПЦ МП

25 ноября архимандрит Никита (в мире – Андрей Сторожук) попал в скандал. В ходе обысков на территории Черновицко-Буковинской епархии, в которой он был секретарем, СБУ обнаружили его в нижнем белье с 17-летним парнем-хористом. Архимандрит заявил, что раздеться их заставили работники СБУ.

Обратите внимание! Фонд DEJURE призвал СМИ не распространять фото и данные несовершеннолетнего, по которым его можно идентифицировать.

В ходе обысков также был обнаружен российский паспорт у главного местного иерарха, митрополита Черновицкого и Буковинского Мелетия. Также разоблачена переписка руководителей епархии со своими московскими кураторами, в которых они получают "методички" по "особенностям" проведения церковных литургий после полномасштабного вторжения.

Затем в епархии УПЦ МП на Буковине СБУ обнаружила ноутбук с порнографией с участием детей. По предварительным данным, эти видеоматериалы не были загружены из сети Интернет, а сняты на видеокамеру.