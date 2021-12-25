Первую дозу получили 37 505 человек, полностью иммунизированы – 78 821 человек. Дополнительную дозу получили 529 человек.
Актуально COVID-19 в Украине заболело меньше людей, чем за вчера, но госпитализаций больше
Следует отметить, что в качестве ревакцинальной дозы получили 367 человек. В Украине она была введена для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа. Они могут получить ее по меньшей мере через 6 месяцев с даты получения второй дозы.
Общие темпы вакцинации
С начала вакцинальной кампании привили 14 563 975 человек, из них:
- получили первую дозу – 14 563 973 человека;
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 352 303 человека;
- получили дополнительную дозу – 1 811 человек;
- ревакцинальную дозу – 367 человек.
В общей сложности проведено 27 918 454 прививки (это суммарное количество всех вакцинаций в целом).
Какими вакцинами иммунизировали украинцев
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 224 920,
- Coronavac – 4 758 634,
- AstraZeneca – 1 616 692,
- Moderna – 1 455 862,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни,
– в очередной раз отметили в Минздраве.
Готова ли бустерная вакцинация для всех
- Виктор Ляшко неоднократно заявлял, что Украина готова ввести бустерную дозу вакцины, как технически, так и по количеству вакцин.
- Также в Минздраве предположили, что третья прививка от коронавируса может стать обязательной в Украине.
- Ученые рекомендуют вакцинировать 3 дозой через 9 месяцев после завершения основного курса вакцинации.
Эффективность вакцин от коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 каналу