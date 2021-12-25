Первую дозу получили 37 505 человек, полностью иммунизированы – 78 821 человек. Дополнительную дозу получили 529 человек.

Актуально COVID-19 в Украине заболело меньше людей, чем за вчера, но госпитализаций больше

Следует отметить, что в качестве ревакцинальной дозы получили 367 человек. В Украине она была введена для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа. Они могут получить ее по меньшей мере через 6 месяцев с даты получения второй дозы.

Общие темпы вакцинации

С начала вакцинальной кампании привили 14 563 975 человек, из них:

  • получили первую дозу – 14 563 973 человека;
  • полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 352 303 человека;
  • получили дополнительную дозу – 1 811 человек;
  • ревакцинальную дозу – 367 человек.

В общей сложности проведено 27 918 454 прививки (это суммарное количество всех вакцинаций в целом).

Какими вакцинами иммунизировали украинцев

  • Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 224 920,
  • Coronavac – 4 758 634,
  • AstraZeneca – 1 616 692,
  • Moderna – 1 455 862,
  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни,
– в очередной раз отметили в Минздраве.

Готова ли бустерная вакцинация для всех

Ефективність різних вакцин проти коронавірусу
Эффективность вакцин от коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 каналу

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