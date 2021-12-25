Первую дозу получили 37 505 человек, полностью иммунизированы – 78 821 человек. Дополнительную дозу получили 529 человек.

Актуально COVID-19 в Украине заболело меньше людей, чем за вчера, но госпитализаций больше

Следует отметить, что в качестве ревакцинальной дозы получили 367 человек. В Украине она была введена для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа. Они могут получить ее по меньшей мере через 6 месяцев с даты получения второй дозы.

Справка. Получение дополнительной дозы для людей, у которых из-за тяжелых сопутствующих болезней могла не сформироваться надлежащая иммунная защита, остается без изменений. Они могут сделать третью прививку через 28 дней после основного курса прививок без продления срока действия сертификата.

Общие темпы вакцинации

С начала вакцинальной кампании привили 14 563 975 человек, из них:

получили первую дозу – 14 563 973 человека;

полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 352 303 человека;

получили дополнительную дозу – 1 811 человек;

ревакцинальную дозу – 367 человек.

В общей сложности проведено 27 918 454 прививки (это суммарное количество всех вакцинаций в целом).

Какими вакцинами иммунизировали украинцев

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 224 920,

Coronavac – 4 758 634,

AstraZeneca – 1 616 692,

Moderna – 1 455 862,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни,

– в очередной раз отметили в Минздраве.

Готова ли бустерная вакцинация для всех

Виктор Ляшко неоднократно заявлял, что Украина готова ввести бустерную дозу вакцины, как технически, так и по количеству вакцин.

Также в Минздраве предположили, что третья прививка от коронавируса может стать обязательной в Украине.

Ученые рекомендуют вакцинировать 3 дозой через 9 месяцев после завершения основного курса вакцинации.



Эффективность вакцин от коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 каналу

Напомним! Невакцинированные имеют в 5 раз более высокий риск госпитализации и почти в 9 раз выше риск смерти от COVID-19.

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