Першу дозу отримало 37 505 людей, повністю імунізовані – 78 821 людина. Додаткову дозу отримали 529 людей.
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Варто зазначити, що як ревакцинальну дозу отримало 367 людей. В Україні її запровадили для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу. Вони можуть отримати її щонайменше через 6 місяців з дати отримання другої дози.
Загальні темпи вакцинації
Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 563 975 людей, з них:
- отримали першу дозу – 14 563 973 людини;
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 352 303 людини;
- отримали додаткову дозу – 1 811 людей;
- ревакцинальну дозу – 367 людей.
Загалом проведено 27 918 454 щеплення (це сумарна кількість усіх вакцинацій загалом).
Якими вакцинами імунізували українців
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 224 920,
- Coronavac – 4 758 634,
- AstraZeneca – 1 616 692,
- Moderna – 1 455 862,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби,
– вчергове наголосили у МОЗ.
Чи готова бустерна вакцинація для усіх
- Віктор Ляшко неодноразово заявляв, що Україна готова запровадити введення бустерної дози вакцини, як технічно, так і за кількістю вакцин.
- Також у МОЗ припустили, що третє щеплення проти коронавірусу може стати обов'язковим в Україні.
- Нагадаємо, що науковці рекомендують вакцинувати 3 дозою через 9 місяців після завершення основного курсу вакцинації.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу