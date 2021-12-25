Першу дозу отримало 37 505 людей, повністю імунізовані – 78 821 людина. Додаткову дозу отримали 529 людей.

Актуально На COVID-19 в Україні захворіло менше людей, ніж за учора, але госпіталізацій більше

Варто зазначити, що як ревакцинальну дозу отримало 367 людей. В Україні її запровадили для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу. Вони можуть отримати її щонайменше через 6 місяців з дати отримання другої дози.

Загальні темпи вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 563 975 людей, з них:

  • отримали першу дозу – 14 563 973 людини;
  • повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 352 303 людини;
  • отримали додаткову дозу – 1 811 людей;
  • ревакцинальну дозу – 367 людей.

Загалом проведено 27 918 454 щеплення (це сумарна кількість усіх вакцинацій загалом).

Якими вакцинами імунізували українців

  • Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 224 920,
  • Coronavac – 4 758 634,
  • AstraZeneca – 1 616 692,
  • Moderna – 1 455 862,
  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби,
– вчергове наголосили у МОЗ.

Чи готова бустерна вакцинація для усіх

Ефективність різних вакцин проти коронавірусу
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

Буде цікаво – найпоширеніші міфи про вакцинацію