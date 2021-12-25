Першу дозу отримало 37 505 людей, повністю імунізовані – 78 821 людина. Додаткову дозу отримали 529 людей.

Актуально На COVID-19 в Україні захворіло менше людей, ніж за учора, але госпіталізацій більше

Варто зазначити, що як ревакцинальну дозу отримало 367 людей. В Україні її запровадили для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу. Вони можуть отримати її щонайменше через 6 місяців з дати отримання другої дози.

Довідка. Отримання додаткової дози для людей, в яких через важкі супутні хвороби міг не сформуватися належний імунний захист, залишається без змін. Вони можуть зробити третє щеплення через 28 днів після основного курсу щеплень без продовження терміну дії сертифіката.

Загальні темпи вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 563 975 людей, з них:

отримали першу дозу – 14 563 973 людини;

повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 352 303 людини;

отримали додаткову дозу – 1 811 людей;

ревакцинальну дозу – 367 людей.

Загалом проведено 27 918 454 щеплення (це сумарна кількість усіх вакцинацій загалом).

Якими вакцинами імунізували українців

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 224 920,

Coronavac – 4 758 634,

AstraZeneca – 1 616 692,

Moderna – 1 455 862,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби,

– вчергове наголосили у МОЗ.

Чи готова бустерна вакцинація для усіх

Віктор Ляшко неодноразово заявляв, що Україна готова запровадити введення бустерної дози вакцини, як технічно, так і за кількістю вакцин.

Також у МОЗ припустили, що третє щеплення проти коронавірусу може стати обов'язковим в Україні.

Нагадаємо, що науковці рекомендують вакцинувати 3 дозою через 9 місяців після завершення основного курсу вакцинації.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

Нагадаємо! Невакциновані мають у 5 разів вищий ризик госпіталізації та майже у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19.

Буде цікаво – найпоширеніші міфи про вакцинацію