Сколько школ разрушено из-за обстрелов на Донбассе: потрясающие цифры
За четыре года войны на Донбассе в результате обстрелов со стороны пророссийских боевиков были повреждены или разрушены более чем 700 школ в Луганской и Донецкой областях.
Об этом сообщили в Детском Фонде ООН (ЮНИСЕФ).
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Уточняется, что только за этот учебный год были повреждены из-за обстрелов 19 школ.
При этом в ЮНИСЕФ уточняют, что 6 таких случаев были непосредственно в мае.
Источник: 24 Канал
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