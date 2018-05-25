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Сколько школ разрушено из-за обстрелов на Донбассе: потрясающие цифры

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Только за этот учебный год были повреждены из-за обстрелов 19 школ
Только за этот учебный год были повреждены из-за обстрелов 19 школ / Фото из соцсетей

За четыре года войны на Донбассе в результате обстрелов со стороны пророссийских боевиков были повреждены или разрушены более чем 700 школ в Луганской и Донецкой областях.

Об этом сообщили в Детском Фонде ООН (ЮНИСЕФ).

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Уточняется, что только за этот учебный год были повреждены из-за обстрелов 19 школ.

При этом в ЮНИСЕФ уточняют, что 6 таких случаев были непосредственно в мае.

 

Теги: Новости Украины Дети Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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