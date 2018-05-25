Скільки шкіл зруйновано через обстріли на Донбасі: приголомшливі цифри
За чотири роки війни на Донбасі в наслідок обстрілів з боку проросійських бойовиків були пошкоджені або зруйновані більше ніж 700 шкіл у Луганській та Донецькій областях.
Про це повідомили у Дитячому Фонді ООН (ЮНІСЕФ).
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Уточнюється, що тільки за цей навчальний рік були пошкоджені через обстріли 19 шкіл.
При цьому в ЮНІСЕФ уточнюють, що 6 таких випадків були безпосередньо у травні.
Джерело: 24 Канал
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