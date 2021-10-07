Окружная прокуратура в Щецине задержала подозреваемых 7 октября. Об этом сообщила прокурор Окружной прокуратуры в Щецине Эва Обарек.

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Прокуратура задержала 8 человек по делу гибели украинца Никифоренко

На данный момент (речь идет о 7 октября – 24 канале) могу подтвердить, что по приказу окружной прокуратуры в Щецине по делу гражданина Украины задержаны 8 человек. Четверо из задержанных на время трагического происшествия были полицейскими,

– сообщила Обарек.

Предварительно их задержали на 48 суток. Прокуратура должна провести следственные действия, а дальше принимать решение относительно их ареста или отпущения.

Издание Gazeta Wyborcza написало, что по неофициальным данным четырьмя другими задержанными являются:

врач вытрезвителя, куда был доставлен украинец после задержания;

а также трое работников этого заведения.

По неподтвержденным данным издания, двоих из них уже уволили с работы. Говорится, что завтра (8 октября – 24 канал) им будет предъявлено обвинение по этому делу.

Кроме того, стало известно в четверг (7 октября – 24 канал), что комендант полиции во Вроцлаве со службы в органах правопорядка принял решение об увольнении третьего из четырех полицейских, участвовавших в задержании и избиении Никифоренко. Кстати, внутреннее расследование дела украинца передали из полиции Вроцлава правоохранителям в Щецине.

Обратите внимание! Тело Дмитрия Никифоренко через 2 недели после смерти привезли на Родину. На лице были "тонны грима".

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