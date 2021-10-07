Окружна прокуратура у Щеціні затримала підозрюваних 7 жовтня. Про це повідомила прокурор Окружної прокуратури у Щеціні Ева Обарек.

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Прокуратура затримала 8 осіб в справі загибелі українця Никифоренка

На даний момент (мовиться про 7 жовтня – 24 канал) можу підтвердити, що за наказом Окружної прокуратури у Щеціні у справі громадянина України затримано 8 осіб. Четверо із затриманих на час трагічної події були поліцейськими,

– повідомила Обарек.

Попередньо їх затримали на 48 діб. Прокуратура має провести слідчі дії, а далі ухвалювати рішення щодо їхнього арешту або відпущення.

Видання Gazeta Wyborcza написало, що за неофіційними даними чотирма іншими затриманими є:

лікар витверезника, куди було доправлено українця після затримання;

а також троє працівників цього закладу.

За непідтвердженими даними видання, – двох із них вже звільнили з роботи. Мовиться, що завтра (8 жовтня – 24 канал) їм буде висунуто звинувачення у цій справі.

Окрім того, стало відомо – у четвер (7 жовтня – 24 канал) комендант поліції у Вроцлаві зі служби в органах правопорядку ухвалив рішення щодо звільнення третього з чотирьох поліцейських, які брали участь у затриманні і побитті Никифоренка. До речі, внутрішнє розслідування справи українця передали з поліції Вроцлава правоохоронцям у Щеціні.

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