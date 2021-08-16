Судя по видео, которое имеют правоохранители, Павлов покончил с собой. Также на это указывают и некоторые детали с места смерти мэра Кривого Рога. В частности, рядом с его телом лежало охотничье ружье. Самого погибшего обнаружили на веранде частного дома.

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Павлов выстрелил в упор

Как рассказал один из правоохранителей, следователи уже просмотрели видео с камер наблюдения. На кадрах можно увидеть, как Константин Павлов ходит с ружьем и осуществляет выстрел в упор.

Эту информацию подтверждает издание "Страна". Они приводят цитату полицейского. По словам последнего, камеры четко сняли, "как погибший мэр ходит по дому с ружьем, приставляет себе его к сердцу, примеряясь, отставляя и снова примеряя ".

Далее Павлов вставляет один патрон. Много курит. С кем-то переписывается по телефону. Затем выстрелил. Попятился к выходу, упал,

– отмечает он.

Полицейский добавил, что на курке также есть следы от пальцев Павлова. Кроме того, сосед услышал выстрел в 6:37 утра. Экспертиза показывает, что смерть наступила где-то в это же время.

Заметим! Официально полиция пока не разглашает детали относительно смерти Павлова. Информацию обещают предоставить 16 августа на брифинге: начнется в 10:00.

Гибель Константина Павлова: главное

Мэра Кривого Рога нашли мертвым 15 августа в селе Вольное на Днепропетровщине.

Павлов был представителем ОПЗЖ. Его соратники считают, что это было убийство.

По факту смерти чиновника полиция открыла уголовное производство об умышленном убийстве.

В то же время правоохранители рассматривают 3 главные версии – самоубийство, убийство и неосторожное обращение с оружием.

Президент Владимир Зеленский заявил, что будет держать это дело на личном контроле. Уже 16 августа он заслушает доклад руководителей правоохранительных органов. Те должны обнародовать первые результаты расследования.