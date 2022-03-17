Они создали бот "Детский врач на войне". Ведь жизнь и здоровье каждого ребенка – самая большая ценность.

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Бот "Детский врач на войне": как он помогает

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины рекомендует новый бот "Детский врач на войне". Благодаря этому сервису можно получить консультации медицинских специалистов:

Педиатра.

Отоларинголога.

Ортопеда-травматолога.

Невролога.

Дерматолога.

Психолога.

Кардиолога.

Гастроэнтеролога и других.

Помощь онлайн от детских врачей со всей Украины – совершенно бесплатная! Вот ссылка на бот – "Детский врач на войне".

Обратите внимание: СНБО также попросил врачей, чтобы они регистрировались как волонтеры и оказывали консультативную помощь в удобное для них время. Присоединиться к команде детских врачей можно по этой ссылке.