Они создали бот "Детский врач на войне". Ведь жизнь и здоровье каждого ребенка – самая большая ценность.

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Бот "Детский врач на войне": как он помогает

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины рекомендует новый бот "Детский врач на войне". Благодаря этому сервису можно получить консультации медицинских специалистов:

  • Педиатра.
  • Отоларинголога.
  • Ортопеда-травматолога.
  • Невролога.
  • Дерматолога.
  • Психолога.
  • Кардиолога.
  • Гастроэнтеролога и других.

Помощь онлайн от детских врачей со всей Украины – совершенно бесплатная! Вот ссылка на бот – "Детский врач на войне".

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