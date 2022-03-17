Они создали бот "Детский врач на войне". Ведь жизнь и здоровье каждого ребенка – самая большая ценность.
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Бот "Детский врач на войне": как он помогает
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины рекомендует новый бот "Детский врач на войне". Благодаря этому сервису можно получить консультации медицинских специалистов:
- Педиатра.
- Отоларинголога.
- Ортопеда-травматолога.
- Невролога.
- Дерматолога.
- Психолога.
- Кардиолога.
- Гастроэнтеролога и других.
Помощь онлайн от детских врачей со всей Украины – совершенно бесплатная! Вот ссылка на бот – "Детский врач на войне".
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