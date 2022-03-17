Вони створили бот "Дитячий лікар на війні". Адже життя і здоров’я кожної дитини – найбільша цінність.
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Бот "Дитячий лікар на війні": як він допомагає
Центр протидії дезінформації при РНБО України рекомендує новий бот "Дитячий лікар на війні". Завдяки цьому сервісу можна отримати консультації медичних фахівців:
- Педіатра.
- Отоларинголога.
- Ортопеда-травматолога.
- Невролога.
- Дерматолога.
- Психолога.
- Кардіолога.
- Гастроентеролога та інших.
Допомога онлайн від дитячих лікарів з усієї України – цілком безплатна! Ось посилання на бот – "Дитячий лікар на війні".
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