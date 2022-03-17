Вони створили бот "Дитячий лікар на війні". Адже життя і здоров’я кожної дитини – найбільша цінність.

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Бот "Дитячий лікар на війні": як він допомагає

Центр протидії дезінформації при РНБО України рекомендує новий бот "Дитячий лікар на війні". Завдяки цьому сервісу можна отримати консультації медичних фахівців:

  • Педіатра.
  • Отоларинголога.
  • Ортопеда-травматолога.
  • Невролога.
  • Дерматолога.
  • Психолога.
  • Кардіолога.
  • Гастроентеролога та інших.

Допомога онлайн від дитячих лікарів з усієї України – цілком безплатна! Ось посилання на бот – "Дитячий лікар на війні".

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