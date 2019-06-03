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      Юрий Бутусов

      Война на Донбассе: соотношение потерь в мае 2019 года

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      Потери украинских бойцов и оккупационных войск РФ в мае 2019 года
      Потери украинских бойцов и оккупационных войск РФ в мае 2019 года / УНІАН

      Украина в зоне ООС: общие потери 14 человек, из них 9 – боевые, 5 – не боевые. Потери установлены поименно и официально, данные публичны и проверяемые. К сожалению, наши войска потеряли также 8 пленных, которые сами приехали к врагу по непонятному стечению обстоятельств.

      Оккупационные войска РФ на Донбассе: общие потери по данным соцсетей противника, подтвержденных фотографиями и профилями в социальных сетях – 49 человек. Данные не окончательные, можно предположить, что ликвидировано 54 наемника. Официальные сообщения ВС РФ данные о действительных потерях скрывают, однако свидетельства из интернета позволяют представить реальную картину.

      Установленные и подтвержденные боевые потери противника в мае составили 40 человек, не боевые – 9. Это только по данным, которые не взывают сомнения, когда известны полные личные данные, фотография, место захоронения.

      Таким образом, соотношение боевых потерь ВСУ и ВС РФ на Донбассе – 9 : 40. То есть за гибель каждого украинского Воина было уничтожено минимум четыре российских наемника.

      От каких видов воздействия погибли наши Воины:

      – от выстрелов снайпера – 5
      – от минометных осколков – 2
      – в ближнем бою во время разведывательного поиска – 1
      – от подрыва на мине во время разведывательного поиска – 1

      Несмотря на глупейший инцидент, когда 8 военных сами приехали в плен к врагу, эффективность боевых действий ВСУ в мае 2019-го на самом деле повысилась. Потери противника стали выше.

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      Автор: Юрий Бутусов
      Теги: Новости России Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Публикации
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