Война на Донбассе: соотношение потерь в мае 2019 года

Оккупационные войска РФ на Донбассе: общие потери по данным соцсетей противника, подтвержденных фотографиями и профилями в социальных сетях – 49 человек. Данные не окончательные, можно предположить, что ликвидировано 54 наемника. Официальные сообщения ВС РФ данные о действительных потерях скрывают, однако свидетельства из интернета позволяют представить реальную картину.

Установленные и подтвержденные боевые потери противника в мае составили 40 человек, не боевые – 9. Это только по данным, которые не взывают сомнения, когда известны полные личные данные, фотография, место захоронения.

Таким образом, соотношение боевых потерь ВСУ и ВС РФ на Донбассе – 9 : 40. То есть за гибель каждого украинского Воина было уничтожено минимум четыре российских наемника.

От каких видов воздействия погибли наши Воины:

– от выстрелов снайпера – 5

– от минометных осколков – 2

– в ближнем бою во время разведывательного поиска – 1

– от подрыва на мине во время разведывательного поиска – 1

Несмотря на глупейший инцидент, когда 8 военных сами приехали в плен к врагу, эффективность боевых действий ВСУ в мае 2019-го на самом деле повысилась. Потери противника стали выше.

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