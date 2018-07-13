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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Состояние здоровья Балуха крайне сложное, – Чийгоз

36 Читати новину українською
Владимир Балух
Владимир Балух / "Крым.Реалии"

Политзаключенного Владимира Балуха несмотря на более 115 дней голодания и дальше продолжают удерживать в общей камере Симферопольского СИЗО.

Об этом рассказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, сообщают "Крым.Реалии".

По словам Чигойза, это плохо сказывается на его здоровье, поскольку за большого количества людей сбивается режим.

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"Сейчас он находится в общей камере, где более 10 заключенных, и ему очень сложно – сбивается режим. Это существенно затрудняет его покой. Учитывая голодовку, которую он продолжает держать, ему предпочтительнее более спокойная обстановка", – сказал представитель Меджлиса .

Он также добавил, что состояние здоровья Балуха остается крайне сложным.

Напомним, 5 июля в оккупированном Крыму подконтрольный России суд приговорил Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу в размере 10 000 рублей, признав виновным в якобы избиении начальника изолятора временного содержания.

МИД Украины выразило свой протест России в связи с приговором гляделки.

Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ
Источник: 24 Канал
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