Стан здоров’я Балуха вкрай складний, – Чийгоз

Політв’язня Володимира Балуха попри понад 115 днів голодування і далі продовжують утримувати у загальній камері Сімферопольського СІЗО.

Про це розповів заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, повідомляють "Крим.Реалії".

За словами Чигойза, це погано позначається на його здоров'ї, оскільки через велику кількість людей збивається.

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"Зараз він перебуває в загальній камері, де понад 10 ув'язнених, і йому дуже складно – збивається режим. Це істотно ускладнює його спокій. З огляду на голодування, яке він продовжує тримати, йому бажаніше більш спокійна обстановка", – сказав представник Меджлісу.

Він також додав, що стан здоров'я Балуха залишається вкрай складним.

Нагадаємо, 5 липня в окупованому Криму підконтрольний Росії суд засудив Володимира Балуха до 5 років колонії загального режиму і штрафу у розмірі 10 тисяч рублів, визнавши винним у нібито побитті начальника ізолятора тимчасового тримання.



МЗС України висловило свій протест Росії у зв'язку з вироком Балуху.